Nachdem der OB-Wahlkampf wochenlang die Lokalnachrichten dominierte, entscheidet sich dieses Wochenende, wer den Sieg davon trägt. Zeitgleich fordert Corona seinen Platz zurück in den Schlagzeilen.

Alle aktuellen Infos rund um den Wahlsonntag unter https://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/ob-wahl/

Am Humboldt-Gymnasium wurden am Montag 119 Schüler nach Hause geschickt, nachdem eine Schülerin der elften Klasse positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Dies ist nur einer von vermehrt auftretenden Fällen an Schulen in der Region. Die Schule reagierte zügig. Angesteckt hatte sich die Elftklässlerin nicht in der Schule, sondern bei der Nachhilfe.

Die steigenden Fallzahlen in unserem Nachbarland beunruhigen nicht nur die Pendler in der Region. Auch der Einzelhandel schaut mit Besorgnis in Richtung Grenze. Der Kanton Zürich gilt seit heute offiziell als Risikogebiet und auch der grenznahe Kanton Thurgau erfüllt inzwischen die nötigen Kriterien, um auf der roten Liste aus Berlin zu landen. Die Folgen einer solchen Entscheidung kämen denen der Grenzschließung im Frühjahr gleich, heiß es aus der Wirtschaft.

Unterdessen hat die Stadt, seit Beginn der Einschränkungen im März, 951 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnungen eingeleitet. Insgesamt belaufen sie die Bußgeldforderungen auf 160.000 Euro. Eine Bilanz der letzten Monate zieht unser Kollege in diesem Artikel:

Stolz machte uns am Montag dieser Woche das Konstanzer Unternehmen Knödelkult, das bei der Höhle des Löwen auftrat. Sie begeisterten Ralf Dümmel als Investor für ihre Knödel im Glas. Das Unternehmen versendet bereits in weiten Teilen Deutschlands seine Produkte und rettete bisher 50.000 Laibe Brot vor der Tonne.

Ein positiver Ausblick für die kommende Woche: Die Schweizer Fernsehsender „SRF 1„ und „SRF Zwei“ senden ab dem 21. Oktober wieder nach Konstanz. Zumindest, wenn man den richtigen TV-Anbieter hat. Komme was da wolle, auch über die scharf beäugten Grenzen hinweg.

Auch in der nächsten Woche blicken wir wieder für Sie auf die vergangenen sieben Tage in Konstanz zurück. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die kommende Woche. Und wenn Sie es noch nicht getan haben: Gehen Sie noch wählen – hier lesen Sie, wie Sie das bis Sonntagabend noch erledigen können.