Pünktlich am 1. Dezember

Der Winterdienst ist immer bereit, vor allem dann, wenn es nicht schneit – lautet ein alter Fasnachtspruch, der dieses Jahr in Konstanz kein bisschen zutraf. Denn die Technischen Betriebe haben am Dienstagmorgen mit 50 Leuten und zehn Fahrzeugen derart massiv auf den ersten, den Boden etwa 1,8 Zentimeter hoch bedeckenden Flockenwirbel der Saison reagiert, dass Väterchen Frost nach unbestätigten Informationen eine Krisensitzung einberufen hat. In der soll beschlossen worden sein, für den Rest des Winters einen Bogen um die Stadt zu machen und die verfügbaren Truppen um Einsatzleiterin Holle lieber über Singen zusammenzuziehen. Dort gibt es ohnehin mehr, was besser unter einer Schneedecke versteckt werden sollte.

Allerdings entgehen uns dadurch natürlich viele weißumkränzte Stadtansichten und Privatbilder auf Facebook, Instagram und Co. So ein Schneefall ist ja in den sozialen Netzwerken immer ein Großereignis, wie wir auch diese Woche wieder gesehen haben. Vergleichen lässt sich das eigentlich nur mit der kollektiven Aufregung bei Sonne, Nebel, Regen, Nacht, Frühling, Sommer, Herbst und Helikoptern.

Bild: Samira Matschinsky

Schnell ein Kirchenticket buchen

Wolle Weihnachtsgottesdienst kaufe? Nicht nur dass uns eine höhere Macht in diesem Jahr die Geisel Corona beschert hat, jetzt können wir zu Weihnachten nicht einmal mehr ohne Voranmeldung in der Kirche dafür beten, dass sie von uns genommen werden möge. Also nicht die höhere Macht, sondern die Geisel Corona.

Was vor allem für die einmal jährlich zu Jesu Geburt und sonst nie das Gotteshaus aufsuchenden Kirchgänger fatal ist. Die haben ja nur die eine Chance! Nun muss man sich plötzlich in vielen Kirchen eine (eigentlich kostenlose) Eintrittskarte dafür besorgen und hoffen, dass der begrenzte Platz nicht schon ausgebucht ist. Wenn da mal nicht bald der Schwarzmarkt blüht.

Bild: Samira Matschinksy

Pünktlich zum Ersten des Monats?

Apropos Wucher. 450 Euro! Das ist mehr als der hiesige Hartz-IV-Satz für Alleinstehende und zugleich der durchschnittliche Preis für ein Studenten-WG-Zimmer in Konstanz – wobei mit diesem Vergleich überhaupt keine Anspielung auf die Karriere-Aussichten von Absolventen geisteswissenschaftlicher Studiengänge gemacht werden soll.

Vielmehr wollen wir verdeutlichen, wie viel das ist. Und da bei uns auch alles andere wegen der preistreibenden Nähe zur Schweiz ein bissele mehr kostet als anderswo, dürften es sich Jugendliche aus nicht so begütertem Haus zweimal überlegen, ob sie zum Studium ausgerechnet in die Bodenseestadt kommen. Zumal es wegen Corona ja derzeit eher schlecht mit Nebenjobs in der Gastronomie aussieht.

Was das für die Zusammensetzung der Stadtgesellschaft und die weitere Entwicklung des Wohnungsmarkts bedeutet? Darüber wollen wir in diesem komplett faktengestützten Beitrag nicht spekulieren. Außerdem gibt es ja Alternativen für engagierte Hartgesottene, wie unsere Karikaturistin zeigt. Eine Matratze im Schnee: Da bekommt der Begriff KALTmiete gleich eine völlig neue Bedeutung.