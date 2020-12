von Marcel Jud und Samira Matschinsky

Ausgangsbeschränkungen. Landesweit. Der Beschluss der baden-württembergischen Landesregierung zum Wochenausklang hat mit einem Schlag alles andere in den Schatten gestellt, was diese Woche medial sonst noch aufgepoppt ist und die Gemüter bewegt, die Herzen in Wallung oder Stirnen zum Runzeln gebracht hat.

Damit jetzt aber nicht einfach all die anderen Themen unter den Tisch fallen, die uns diese Woche geärgert, beschäftigt oder amüsiert haben, fassen wir drei von ihnen nochmals mit einem Augenzwinkern zusammen.

1. Glück und Pech

Bild: Samira Matschinsky

Glück und Pech liegen manchmal nah beieinander. Dieser banal erscheinende Sinnspruch hat sich diese Woche wieder einmal bewahrheitet. Pech hatte eine Konstanzer Grundschule, der ein Unternehmer eigentlich zehn niegenagelneue Luftfilter schenken wollte.

Doch nach einigem bürokratischen Hin und Her entschied sich der Haupt- und Finanzausschuss des Konstanzer Gemeinderats schließlich gegen das großzügige Geschenk – aus drei Gründen. Erstens: Das Umweltbundesamt sieht Luftfilter kritisch.

Zweitens: Es wird befürchtet, dass mit Luftfiltern in Klassenzimmern weniger gelüftet wird. Und dann noch drittens: Einzelne Schulen sollen nicht bevorzugt werden.

Konstanz Keine Luftfilter für eine Konstanzer Grundschule: Unternehmer Armin Karl darf sie nicht spenden Das könnte Sie auch interessieren

Der spendenfreudige Unternehmer war wohl nicht der Einzige, der dieser Argumentation nicht folgen und die Absage an das großzügige Geschenk nicht nachvollziehen konnte. Doch eben: Pech und Glück sind oft nicht weit voneinander entfernt. Am Ende fand der Luftfilter-Spender schließlich andere Abnehmer für seine luftreinhaltenden Geräte.

Die Caritas hat nicht lange gezögert und nahm sogleich sieben Luftfilter dankend an. Sie sollen nun in zwei Pflegeheimen für noch bessere Luftverhältnisse sorgen. Und die drei restlichen Geräte gingen an den Handballverein HSG, der sie nun weiterverkaufen kann, um Geld zu sammeln.

Auch der Konstanzer Traditionsverein konnte sein Glück kaum fassen, denn er ist wegen der Corona-Pandemie in existenzielle Nöte geschlittert. Tja: Der Schüler und Lehrer Pech ist in diesem Fall der Handballer und Pflegeheimbewohner Glück.

Konstanz Keine Luftreiniger für eine Konstanzer Grundschule: Dafür freuen sich jetzt Caritas und Handballverein Das könnte Sie auch interessieren

2. Herz und Charme

Bild: Samira Matschinsky

Bereits seit Wochen bringt der Konstanzer Rinderzüchter Patrick Romer die Frauenherzen reihum zum Schmelzen – seien es die seiner Angebeteten im Fernsehen oder die der Zuschauerinnen von „Bauer sucht Frau“. In der RTL-Sendung sucht Romer seit Wochen die Liebe seines Lebens.

Und beim Bezirzen seiner Herzensdame beweist er dabei so viel Raffinesse und Charme, dass es der junge Mann vom Bodanrück sogar mit den großen Verführern der Geschichte und Literatur aufnehmen könnte – etwa dem venezianischen Herzensbrecher Giacomo Casanova oder dem Archetypen aller Frauenhelden, Don Juan.

Auch in der Anfang dieser Woche ausgestrahlten Folge der zwischen Kitsch und Fremdschäm-Momenten schwankenden Landliebe-Doku-Soap bewies der junge Rinderzüchter einmal mehr viel Kreativität bei seinen Verführungskünsten.

Konstanz Giacomo Casanova wäre vor Neid erblasst: Wie der Konstanzer Patrick Romer bei der RTL-Show Bauer sucht Frau selbst den Vater aller Frauenhelden in den Schatten stellt Das könnte Sie auch interessieren

Mit einem Traktor mähte er für das Subjekt seiner Begierde, Julia, zuerst ein riesiges Herz ins Gras, auf dem sonst die Schottischen Hochlandrinder der familieneigenen Farm grasen. Anschließend hob Romer seine Angebetete auf einer Traktorschaufel in die Höhe. So konnte Julia das kleine Kunstwerk in seiner vollen Pracht erblicken.

Auf Romers Frage, ob sie denn was erkenne, kam der Angebeteten einzig ein „Ohhh Gott. Jaaa...“ über die Lippen. Was danach im hohen Gras der Romerschen Farm noch geschah, haben die Fernsehkameras nicht eingefangen. Eins scheint jedoch definitiv klar: „Don Giacomo Romer“ hat nicht nur ein Händchen für Schottische Hochlandrinder.

3. Lug und Trug

Bild: Samira Matschinsky

Telefonbetrüger haben in den vergangenen Wochen ihr Unwesen getrieben. Oft erleichterten „falsche Polizisten“ Senioren um deren Ersparnisse. Dabei gaben sich die Betrüger oft als Kriminalbeamte aus und forderten die Angerufenen dazu auf, ihnen Bargeld und Wertsachen zu übergeben, um diese vor einer vermeintlichen Diebesbande zu schützen.

Kreis Konstanz Vorsicht, wenn das Telefon klingelt: Die Polizei warnt vor Betrügern Das könnte Sie auch interessieren

Aber auch der bekanntere „Enkeltrick“ schwingt bei den Betrugsmaschen nach wie vor weit oben auf. Das hat kürzlich das Beispiel einer 82-jährigen Wollmatingerin gezeigt, die einem Anrufer ohne Weiteres glaubte, dass er Notar sei. Und sie glaubte ihm auch, dass ihre Enkelin wegen eines Möbelkaufs Schulden in Höhe von 20.000 Euro habe.

Die 82-Jährige übergab daraufhin – wie vom Anrufer gefordert – ihr Bargeld an eine unbekannte Frau, die sie auf der Straße traf. Bei ihrer echten Enkeln fragte sie offensichtlich nicht nach, ob die Geschichte denn überhaupt stimme.

Konstanz Enkeltrick-Betrüger haben wieder zugeschlagen: 82-jährige Wollmatingerin wird um mehrere tausend Euro gebracht Das könnte Sie auch interessieren

Laut Polizei hat Corona zu einer Häufung solcher Fälle beigetragen: Weil mehr Menschen zuhause sind als sonst. Und weil viele Senioren von ihren Angehörigen mehr oder weniger isoliert leben.

Doch vielleicht ändert sich das ja jetzt: Denn sollten einem echte Zuneigung oder Pflichtschuld nicht ausreichen, um den Kontakt zur Oma aufrechtzuerhalten, tut es bei dem einen oder der anderen ja vielleicht die Sorge ums eigene Erbe.