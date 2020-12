„Wer sagt, dass man Glück nicht kaufen kann, hat keine Ahnung von Shopping“, lautet ein bei Handelsfachverbänden beliebtes Zitat von David Lee Roth, Sänger der Rockband Van Halen. Folglich gibt es in Konstanz und der Schweiz sehr viele glücksbedürftige Menschen. Zumindest drängte sich dieser Eindruck angesichts des Einkaufstrubels in der Innenstadt am Montag und Dienstag auf (hier geht es zum Artikel).

An den letzten beiden Tagen vorm harten Corona-Lockdown, an denen noch alle Geschäfte offen hatten, wurde ordentlich Glück für die Feiertage gebunkert. Und zwar ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit und die von Oma Elfriede. Mag auch der Philosoph Arthur Schopenhauer geschrieben haben „Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“ (manche sagen übrigens, dass Schopenhauer das gar nicht geschrieben hat) – er konnte vor 170 Jahren einfach nicht wissen, was es heutzutage alles zu kaufen gibt!

Und noch in einem weiteren Punkt könnte sich Schopenhauer unscharf ausgedrückt haben, wie uns bereits seit einigen Monaten zu schwanen beginnt. „Die Haupt- und Grundtriebfeder im Menschen wie im Tiere ist der Egoismus, das heißt der Drang zum Dasein und Wohlsein“, meinte er anno dunnemals. Man sollte es vielleicht durch den Drang zum Rechthaben und sich nicht einschränken müssen ersetzen.

Bild: Samira Matschinsky

Dass sie Recht haben und das Recht, das aller Welt jederzeit ungefragt mitzuteilen, glauben auch die Menschen, die trotz der mittlerweile hochgradig besorgniserregenden Infektions- und Sterbezahlen immer noch meinen, ihre privaten Probleme durch die Corona-Krise wären wichtiger als ein funktionierendes Gemeinwesen. Also das Wohl der Allgemeinheit. Und zwar das gesundheitliche wie wirtschaftliche Wohl, um das gleich mal klarzustellen, denn das lässt sich nicht voneinander trennen.

Je schneller die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wirken, desto eher können wir weitermachen wie bisher (wobei auch das aus vielerlei Gründen nicht unbedingt erstrebenswert ist, aber darum soll es ein anderes Mal gehen). Trotzdem planen die wahlweise schrägen oder gemeingefährlichen Aktivisten am Wochenende wieder allerlei Schabernack, unter anderem einen Lichterlauf (hier geht es zum Artikel).

Wenig wahrscheinlich, dass ihnen dabei doch noch ein Licht aufgeht.

Bild: Samira Matschinsky

Doch kehren wir zurück zu unserem Freund Schopenhauer. „Ich hege wirklich längst die Meinung, dass die Quantität Lärm, die Jeder unbeschwert vertragen kann, in umgekehrtem Verhältnis zu seinen Geisteskräften steht“, schrieb der Denker mit schlecht verhohlenem Dünkel in seinem Hauptwerk „Die Welt als Wille und Vorstellung“.

Dabei dürfte er in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht einmal ansatzweise geahnt haben, welch Dauerkrawall dereinst in autodurchfluteten Innenstädten die Geisteskräfte strapazieren würde. Ganz zu schweigen von den Gefahren fürs Fußvolk, die damit einhergehen, dass alle mit 150 Pferden durch die Stadt reiten. Dazu noch die Umweltverschmutzung... ach, die immer selben Argumente für oder gegen Tempolimits und weniger Autoverkehr sind schon so oft ausgetauscht worden, dass es echt langsam langweilig wird. Trotzdem haben die üblichen Verdächtigen diese Woche erneut eine Diskussion angestoßen: Diesmal geht es um flächendeckend Tempo 30 in Konstanz (hier geht es zum Artikel).

Bild: Samira Matschinsky

Klar, dass das auf Facebook gleich wieder liebevoll kommentiert wurde. „Grüne und Linke ach und das Junge Forum! So ein Schwachsinn kann ja nur aus der Richtung kommen“, lautete der meisthonorierte Kommentar. Offenbar können sein Verfasser und die ihm Gleichgesinnten deutlich mehr Lärm vertragen als Schopenhauer.