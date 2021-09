von Silvia Thalemann

Die Wände sind neu gestrichen, im Flur hängen bunte LGBTIQ-Fahnen, im Kinosaal wurde der Boden erneuert, und ein ganz eigenes Hygienekonzept soll zu noch mehr Wohlfühlatmosphäre unter den Zuschauern beitragen. Das Zebra-Kino ist bereit, wieder richtig durchzustarten.

Maximal 99 Zuschauer

Dennoch sei es derzeit noch schwer zu sagen, ob das Kino gut anläuft nach der Corona-Pause, sagt der Geschäftsführer des Zebra-Kinovereins Christoph Sinz. Eigentlich dürften nach der neuen Corona-Verordnung alle Sitzplätze im Kino belegt werden. Der Verein des kommunalen Kinos hat jedoch entschieden, sich auf maximal 99 Zuschauer zu beschränken: „Wir wollen unserem Publikum ein sicheres Kinoerlebnis bieten“, sagt Sinz.

Die Türen des Zebra-Kinos mussten während der Corona-Krise und den Lockdowns lange geschlossen bleiben. Nun sind sie wieder geöffnet. | Bild: Silvia Thalemann

Laut des Konzepts dürfen Gruppen zusammensitzen, links und rechts davon sei jeweils ein Platz frei. Kinobesucher müssen im Kino Masken tragen, außer wenn sie trinken oder essen. Die neue Lüftung sorge dafür, dass die Luft vier Mal die Stunde ausgetauscht werde. Eingebaut worden sei sie schon im Jahr 2020. Die Zeit der Schließung wurde genutzt.

Umfassende Sanierung

In den Jahren vor der Pandemie „hatten wir einen krassen Zuschauerzuspruch“, so Christoph Sinz – das Kino war also oft voll. Der alte Holzboden im Kino wurde durch einen Vinylboden – eine umweltfreundliche Alternative – ersetzt. Den alten Holzboden hätten sie gerne behalten, weil er so gut zum Kino passt, wäre aber nach 25 Jahren zu alt, so Sinz. Auch Abschleifen hätte nicht den gewünschten Effekt gebracht. Das frühere Büro habe der Lüftungsanlage weichen müssen, weil es ein Riesengerät sei. Das Büro habe nun seinen Sitz im Stockwerk über dem Kino.

Im vergangenen Jahr musste das Zebra-Kino mitten im Queergestreift-Festival schließen. Doch das Kino sei durch die Corona-Pause „soweit ganz gut durchgekommen“, so Christoph Sinz. Ein ganz klarer Vorteil seien die Förderungen der Stadt Konstanz gewesen, die auch während der Corona-Pause nicht gestoppt wurden. Außerdem habe der Verein die Angestellten in Kurzarbeit geschickt und zusätzlich Coronahilfsgelder erhalten.

Festival für LGBTIQ-Szene

Am fünften Tag nach der Öffnung des Kinos lief das Queergestreift-Festival an. Es ist in der deutschen LGBTIQ-Szene eins der wichtigsten Filmfestivals. Im Zebra-Kino laufe es ziemlich gut, ähnlich gut wie im vergangenen Jahr. Zwar kamen 2019 noch mehr Leute zum Festival, ob das an Corona liege oder an der Filmauswahl oder gar daran, dass andere Kinos in Konstanz geschlossen sind, das sei schwer einzuschätzen.

Der Hintergrund Das Filmfestival Queergestreift von und mit geschlechtlichen Minderheiten wie Lesben, Schwulen, Transsexuellen, Bisexuellen, Intersexuellen und Queers sowie andere Zugehörige der queeren Gemeinschaft blickt auf 34 Jahre Erfahrung zurück. Die Eckdaten Es ist nicht nur eines der größten LGBTIQ-Filmfestivals in Deutschland, sondern auch eines der ältesten. Dieses Jahr läuft das 34. Festival seit dem 23. September außerturnusmäßig im Herbst. Eigentlich findet es immer im Frühjahr statt. Doch die Corona-Beschränkungen machten eine Verschiebung notwendig. Bis zum 6. Oktober laufen im Zebra-Kino Filme, die bisher nirgends gezeigt werden durften oder in Deutschland Premiere haben. Die Filme Zum Beispiel läuft der Film „Große Freiheit“ – der in Cannes einen Filmpreis gewonnen hat – geht es um die 20er-Jahre in Berlin und um den Paragraphen 175, der damals Homosexualität verbot. Am 4. Oktober wird eine andere Deutschlandpremiere gezeigt, „Ahead Of The Curve“, eine Dokumentation über die Gründung des heutigen Curve-Magazins in den USA der 90er-Jahre, mit der Gründerin Franco Stevens selbst. Auch die bekannte Rockröhre Melissa Etheridge wirkt mit. Das Programm Julia Funk von der Chancengleichheitstelle der Stadt Konstanz wird vor der Vorstellung ein Grußwort an das Publikum richten. Nach der Filmvorstellung wird die langjährige Mitarbeiterin des Queergestreift-Festivals Jana Schlenkrich ein Interview per Skype mit Gertrud Fertig vom L-Magazin moderieren. Das Magazin ist das größte Lesbenmagazin Deutschlands. Jana Schlenkrich freut sich darauf, den Zuschauern einen lebensnahen deutschen Bezug zur queeren Geschichte mit diesem Interview beizutragen, sagte sie im Vorfeld. Gudrun Fertig, die über die Geschichte des L-Mags erzählen wird, kann leider nicht persönlich dabei sein, wird also live auf eine Leinwand übertragen. Mehr zum Programm und dem Zebra-Kino gibt es unter: www.queergestreift.com.

Sinz betont, sogar Leute aus Berlin kämen zum Queergestreift-Festival – es habe sich einen guten Ruf erarbeitet. Die Kurzfilmblöcke und die Eröffnungs- und Abschlussfeiern des Festivals müssen dieses Jahr wegen Corona aber leider ausfallen. Die Kurzfilmblöcke seien für das nächste Jahr im März geplant, wenn das nächste Queergestreift-Festival wieder gemäß dem alten Rhythmus stattfinden soll.

Die größte Herausforderung für die Kinobetreiber sei nicht einmal das Finanzielle, sagt Christoph Sinz. Vielmehr sei es das Anwerben von neuen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Regelmäßig würden ehemalige Studenten nach ihrem Abschluss die Arbeit im Kino niederlegen. Ohne frischen Wind durch Ehrenamtliche müsse das Kino womöglich trotz überstandener Corona-Krise wieder schließen, so prognostiziert es Christoph Sinz.