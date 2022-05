Konstanz vor 11 Minuten

Der (Un-)Sinn einer Rampe: Baumaßnahme am Telekom-Hochhaus verärgert Gewerbetreibende

An der Baustelle am Telekom-Hochhaus wurde eine neue Rampe gebaut, obwohl drei Meter weiter ein Fußgängerweg existiert. Es regt sich Kritik an der Baumaßnahme – und das nicht nur weil dafür Parkplätze weichen mussten.