Wollte er seinen Kontostand wissen oder Geld abheben, als ihn sein Herz im Stich ließ? Das werden wir nie erfahren. Fest steht: Der lebenswichtige Muskel ließ ihn zum denkbar ungünstigsten Moment im Stich. In aller Frühe, als noch kaum jemand in der Fußgängerzone in der Innenstadt unterwegs war.

Am Donnerstag, 20. Juli, war der 66-jährige Konstanzer morgens halb sieben im Bereich der Sparkassen-SB-Filiale auf der Wessenbergstraße von Passanten gefunden worden. Zu spät, um sein Leben zu retten. Acht Tage später hat das Polizeipräsidium nun auf Anfrage das vorläufige Ergebnis der Obduktion mitgeteilt: ein kardiales, also das Herz betreffendes gesundheitliches Problem. Eine Gewalttat könne ausgeschlossen werden.

Der Mann sei Rentner gewesen, sagte Polizeisprecherin Tatjana Deggelmann. Und er war privat unterwegs, nicht dienstlich – was zu dieser frühen Stunde etwa bei einem Zeitungszusteller der Fall hätte sein können. Um die zunächst unklare Todesursache zu klären, war sein Leichnam beschlagnahmt worden. Am Mittwoch, 26. Juli – also fast eine Woche, nachdem der Tote gefunden worden war –, fand schließlich die Obduktion statt.