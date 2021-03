Die Gewerkschaft Verdi hält am Vorwurf fest, dass die Geschäftsführung die Wahlen durch Begünstigungen und Beförderungen manipuliert hat. Das wollen die betroffenen Mitarbeiter nicht auf sich sitzen lassen.

Der Streit um die Vorgänge bei der Betriebsratsgründung in einer Filiale der Konstanzer Edeka-Baur-Gruppe geht in die Verlängerung. Der anberaumte Gütetermin vor dem Arbeitsgericht in Radolfzell wurde auf den 29. März vertagt, und es spricht nichts