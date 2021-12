Manchmal geht es um 100 Euro und um die Frage, ob ein Kind leiden muss oder nicht. Als Beispiel nennt Claudia Eisenmann, Leiterin der Beratung und Betreuung des Sozialdiensts katholischer Frauen (SkF), einen Dreijährigen, dessen Kreidezähne gezogen werden mussten.

Die Familie, die von Sozialleistungen lebe, hätte für die Vollnarkose einen Eigenanteil von 100 Euro zahlen sollen – das Geld hatte sie nicht. In diesem Fall sprang der SkF mit seinem Notfallfonds ein und übernahm die Kosten.

Die Initiative Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Konstanz ist ein Frauen- und Fachverband der sozialen Arbeit. Seit über 100 Jahren unterstützt der Verein bei den Themen Schwangerenberatung, Betreuung, Jugendhilfe und Schule. Er betreibt unter anderem in der Säntisstraße in Konstanz ein Kinder- und Familienzentrum. Die Mitwirkenden Claudia Eisenmann leitet den Fachbereich Beratung und Betreuung beim SkF. Die 55-Jährige sagt, sie betrachte es als „tolle“ Aufgabe, Familien rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternsein zu unterstützen. Unter der Leitung der Sozialpädagogin wurden die Dienste um digitale Angebote erweitert. Sie bieten eine Alternative in der Pandemie.

In anderen Fällen habe er armen Familien ermöglicht, Winterkleider für die Kinder oder ein gebrauchtes Kinderbett zu kaufen. Immer wieder sprang der SkF für Überbrückungshilfen ein. So wie bei einem Vater, der in der Gastronomie gearbeitet hatte. Als wegen des Coronavirus der Betrieb heruntergefahren wurde, sei dem Mann gekündigt, das Schreiben dazu aber verzögert ausgestellt worden.

Es habe lange gedauert, bis Gelder vom Jobcenter kamen. Damit die Familie wenigstens Lebensmittel kaufen konnte, habe der SkF Spenden eingesetzt. Die Organisation habe auch einem psychisch Kranken geholfen. Nach einer Operation habe er eine spezielle Nahrung gebraucht, die die Wundheilung fördern sollte, für die aber keine Krankenkasse aufkam.

Der Spendenzweck Der Sozialdienst katholischer Frauen unterhält einen Fonds für Familien und betreute Personen in Notlagen. Vielfach leistet er Überbrückungshilfen, bis Leistungsträger einspringen. Es geht um Notwendiges wie Lebensmittel, Windeln oder Winterkleidung für Kinder. Die Kontoverbindung IBAN: DE50 6905 0001 0000 0109 67

Verwendungszweck: SÜDKURIER

Der Bedarf an Beratung sei gestiegen, stellt Claudia Eisenmann fest. Sie beklagt, viele Behörden seien wegen der Corona-Pandemie nur digital erreichbar gewesen. Doch viele Ärmere seien technisch gar nicht in der Lage, solche Angebote anzunehmen.

Christina Leib-Keßler engagiert sich ehrenamtlich im Vorstand des SkF. „Die Aufgabe habe ich gern übernommen, weil für mich Frauenthemen in der katholischen Kirche wichtig sind“, sagt die 56-Jährige. Die Vielfalt der Einsatzgebiete des SkF habe sie beeindruckt. „Das alles ist für mich ein lebendiges Zeichen von Kirche in unserer Zeit.“

Warum ich mich hier engagiere

Mona Strasser engagiert sich seit neun Jahren im Betreuungsverein des Sozialdiensts katholischer Frauen (SkF). Die 64-Jährige sagt, sie halte es für wichtig und zumutbar, dass sich auch Bürger gegenüber Menschen, die Unterstützung brauchen, hilfsbereit zeigen. „Das muss nicht alles die Stadt oder der Staat leisten.“ | Bild: Claudia Rindt

Bei Mona Strasser sei es Zufall gewesen, dass sie beim SkF landete, aber sie fühle sich dort wohl. Sie selbst sei konfessionslos, aber das spiele bei der Einrichtung keine Rolle. „Mich hat niemand danach gefragt.“ In ihren Betreuungen kümmere sie sich vor allem um ältere Menschen. Sie schätze diese ehrenamtliche Arbeit: „Das ist das pralle Leben.“

Von den Profis erhalte sie bei allen Fragen Antworten. „Man wird kompetent und engagiert unterstützt“, findet sie. Manchmal sei sie schon überrascht worden. Strasser berichtet von Kindern verstorbener Betreuter, die mit einem Blumenstrauß vor ihrer Tür standen. Für die Arbeit geeignet sei jeder, der den Alltag bewältigen könne, sagt die 64-Jährige.