Hallo, ich bin‘s Polldi. Was? Ihr wisst nicht, wer ich bin. Das glaube ich nicht. Denn ich bin einer der bekanntesten Neu-Konstanzer. Ich bin quasi die zweite Imperia. Ein neues Wahrzeichen für die Stadt. Ich stehe nicht ganz so prominent wie meine vollbusige Kollegin am Hafen, sondern in Petershausen als Sperrpoller in der Fahrradstraße. Aaaaah, jetzt ist der Groschen gefallen – so wie ich immer mal wieder.

Polldi, der Poller, sorgt seit dem 25. November 2022 dafür, dass Autos nicht mehr auf der Fahrradstraße in Petershausen-West in Richtung Zähringerplatz durchfahren – wenn er nicht gerade umgenietet ist. | Bild: Steinert, Kerstin

In den sozialen Netzwerken kennt man mich auch als den #polleroflove. Nicht ganz ohne Grund. Denn ähnlich wie die Imperia gehe ich einem bestimmten Gewerbe nach. Sie in der Horizontalen, ich in der Vertikalen. Zumindest so lange, bis ich erneut flachgelegt werde. Das ist inzwischen schon neunmal passiert. Und das jedes Mal mit einem ziemlichen Bums.

Allerdings hat mich die Stadt Konstanz nicht dafür angeschafft. Eigentlich ist meine Aufgabe eine ganz andere: Jeden Tag und jede Nacht soll ich stramm auf der Fahrradstraße stehen. Doch das sei hier mal ganz ausdrücklich gesagt: Ich bin keine Bordsteinschwalbe. Ich gewähre nicht jedem Zugang – ganz im Gegenteil. Gerade diesen soll ich ja versperren.

Doch mancher Autofahrer lässt mich nicht meine Arbeit tun – und mäht mich einfach um. Ein kräftiger Stoß und ich bin am Boden. Ganz billig ist dieses Vergnügen mit mir übrigens auch nicht. Jeder Bums... äh... Rums kostet 120 Euro. Wie viel wohl die Imperia zu ihren besten Zeiten dafür verlangt hat? Bei nächster Gelegenheit sollte ich sie das mal fragen.

Möglicherweise lassen diese Unholde ihre Stoßstangen von mir, wenn ich meinen Stundensatz erhöhe. Denn auch wenn ich ein richtiges Stehaufmännchen bin, gehen mir diese Verkehrsrowdys auf die Sollbruchstelle! Bedenkt bitte: Hinter jeder harten Schale steckt ein weicher Kern.