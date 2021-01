Michael Baldenhofer bezeichnet seine neue Aufgabe als eine „große Herausforderung“. Seit 25 Jahren gehört er dem Skiclub Konstanz an, der mit rund 1800 Mitgliedern einer der größten Vereine der Stadt ist. „Ich habe so viel mitbekommen und erhalten von diesem Club“, sagt der 59-Jährige. „Da war es für mich an der Zeit, etwas zurückzugeben.“

Im Herbst wurde er als Nachfolger von Achim Beck, der nach 20 Jahren das Amt abgab, gewählt – zu einer bekanntermaßen schwierigen Zeit. „Der Lockdown ist natürlich auch für uns als Winter orientierter Verein besonders schlimm.“

Bereits im Jahr 2020 sei die Saison im März abrupt beendet gewesen „und in diesem Winter geht gar nichts“, wie Michael Baldenhofer erzählt. Für ihn als neuen Präsident ein denkbar undankbarer Start. „Alles liegt derzeit brach“, erzählt er. „Unsere Schneesportschule, die verschiedenen Kurse, die Ausbildungen, Tourenlauf, Skigymnastik, Nordic Walking oder die Freizeiten.“

Einmal im Monat trifft er sich mit seinen Vorstandskollegen per Videokonferenz, alle drei Monate von Angesicht zu Angesicht unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Dabei geht es auch darum, die Zeit nach der Pandemie akribisch vorzubereiten.

„Wir möchten in Zukunft noch mehr als Verein moderner und aktueller rüberkommen“, sagt er – wobei er darin keinen Vorwurf an seinen Vorgänger richten möchte. „Ganz im Gegenteil. Er hat das super gemacht“, erklärt Michael Baldenhofer. „Doch jeder Aufbruch bringt Erneuerung. Das ist doch auch klar.“

Der ehemalige Präsident Achim Beck (hinten links) und der neue Präsident Michael Baldenhofer übergeben Gisi Geiger die Ehrenurkunde und Ehrennadel des Skiclubs. | Bild: privat

Die Homepage des Skiclub Konstanz soll verändert werden und einladender wirken. Ein weiterer Punkt: Die Möglichkeit, auch via Video den Mitgliedern Treffen und Besprechungen anzubieten, soll in die Satzung aufgenommen werden – wie auch andere Dinge. Der Grund dafür: „Unsere Satzung ist von 1982, die muss einfach mal überarbeitet werden. Wir müssen uns einfach auch neuen Möglichkeiten öffnen.“

Michael Baldenhofer möchte mit seinem Team die Geselligkeit im Skiclub auch im Sommer etwas mehr in den Fokus bringen – zum Beispiel mit Sommerfesten, Ausflügen oder Themenabenden. „Schön wäre es, wenn wir uns spartenübergreifend besser kennenlernen würden, damit die vielen großartigen Angebote überall bekannt werden.“

Bild: Schuler, Andreas

Er richtet seinen Blick stets gen Süden nach Italien oder in die Schweiz. „Die dortigen Skiclubs unternehmen viel mehr als wir“, berichtet er. „Mittelfristig laufen wir Gefahr, dass uns der Nachwuchs wegfällt.“

Auch die Zusammenarbeit mit anderen Konstanzer Vereinen ist eines seiner Anliegen. „Wir haben doch alle mit denselben Problemen und Entwicklungen zu kämpfen. Wenn wir uns regelmäßig und öfter austauschen, profitieren wir alle davon.“