Die Idee für dieses Format war so einfach wie genial. „Ich gehör ja der Familie Greis an“, sagt Marc-Philipp lachend. „Bei uns schwätzet die Leut‘ eben viel.“ Onkel Andy sogar so gerne, dass er an der Seite von Winne Matt, Andreas Kaltenbach und Axel Zunker als Moderator den Butzenlauf am Mikrofon begleitet.

Das Logo des Formats. | Bild: MaPhi

Und auch Marc-Philipp Greis redet gerne und gut. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern der Fasnachts-Gruppe Konstanzer Harlekins – auch hier findet sein Wort in der Regel Gehör. Also wollte er sich ein eigenes Format fürs Internet erarbeiten, um die Menschen zu bespaßen und unterhalten. „Meine Freundin sagte dann: ‚Du bisch doch so gut vernetzt. Wieso hälsch kein Schwätzle mit de Leut‘ und nimmsch des auf‘“, erinnert er sich. „Ja, wieso eigentlich nicht?, war meine Reaktion.“

Heraus kam „Ä Schwätzle mit MaPhi“, eine kleine, aber feine Talkrunde mit prominenten und weniger prominenten Menschen mit irgendeinem Bezug zu Konstanz – seit rund zwei Jahren trifft sich der 31-Jährige in unregelmäßigen Abständen mit seinen Interviewpartnern, lässt die Kamera mitlaufen und schneidet das Material hinterher zusammen.

Während des OB-Wahlkampfes interviewte MaPhi sämtliche Kandidaten – hier den Amtsinhaber und späteren Gewinner der Wahl. | Bild: MaPhi

Vor- und Abspann dazu – und fertig sind die sehenswerten kleinen Videos, die er auf seinen eigenen Kanälen auf Youtube und auf Facebook veröffentlicht. Die Zugriffzahlen steigen stetig an. Je nach Thema und nach Bekanntheitsgrad der Person sind es schon mal mehrere tausend Menschen, die die Interviews anschauen.

„Mir geht es aber nicht darum, möglichst viele Klicks zu generieren“, sagt Marc-Philipp, der MaPhi eben. „Mir geht es darum, die Leute näher kennenzulernen und den Zuschauern die Gesprächspartner besser vorzustellen.“ Er beschäftige sich gerne und leidenschaftlich mit seinen Mitmenschen, „daher passt das sehr gut zu mir und meinen Vorstellungen.“

MaPhi mit dem Rapper Yasin Amin. | Bild: MaPhi

Die (unvollständige) Liste der Interviewten kann sich durchaus sehen lassen: Patrick Romer aus Dingelsdorf und seine Lebensgefährtin Antonia Hemmer vom RTL-Erfolgsformat ‚Bauer sucht Frau‘, sämtliche Kandidaten der OB-Wahl 2020, Stadtführer Daniel Groß, Rapper Yasin Amin, Organisatoren von Friday for Future, die Band Dienstag is Damensauna.

Weitere Gäste bisher: Sarah Borowik-Frank, Vermittlerin der jüdischen Kultur und Künstlerin, der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung, Künstler Gerd Zahner, HSG-Handballtrainer Daniel Eblen oder Filmemacherin Shamila Lengsfeld, die mittlerweile in Berlin lebt – hinter jeder Person steckt eine spannende Geschichte und jede Person verrät beim kurzweiligen Schwätzle Dinge, die vorher nicht bekannt waren.

MaPhi mit der Konstanzer Filmemacherin Shamila Lengsfeld, die mittlerweile in Berlin lebt. | Bild: MaPhi

„Mittlerweile gibt es auch schon Anfragen von Menschen, die gerne von mir interviewt werden möchten“, erzählt Marc-Philipp Greis nicht ohne berechtigten Stolz in der Stimme. 22 solcher Videos stehen mittlerweile online.

Da Ma-Phi damit kein Geld verdient, muss der Familienvater einem Beruf nachgehen. „Rund sechs Stunden bin ich mit einem Video insgesamt beschäftigt“, erzählt er. „Das ist aber reine Freude und purer Spaß für mich. Daher versuche ich, in Zukunft regelmäßig und verlässlich Videos zu veröffentlichen.“ Sehr zur Freude der stetig wachsenden Fangemeinde.