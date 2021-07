Mäx Kessler bringt eigentlich nichts aus der Ruhe. Die Konstanzer Frohnatur ließ sich von der Leukämie nicht klein kriegen, er lamentierte nicht, als Corona die vorübergehende Schließung des ‚Treffpunkt mit Herz‘ im Vereinsheim des Motorsport-Club am Bettenberg verursachte.

Doch das, was er in den Wochen seit der Öffnung des beliebten Restaurants zwischen Litzelstetten und Wollmatingen erleben musste, bringt selbst ihn an den Rand der Belastbarkeit.

Der Treffpunkt mit Herz benötigt Hilfe Wer den beiden Wirten des „Treffpunkt mit Herz“, Mäx Kessler und Heike Hühnlein, helfen möchte, darf sich gerne bei Mäx Kessler melden: 0170/4344307. „Jede Hilfe und jede Art von Unterstützung würde uns freuen“, sagt Mäx Kessler, der in den nächsten Tagen mit dem Aufräumen und Beseitigen der Schäden beschäftigt sein wird. Ob das Restaurant wieder öffnen kann, steht noch nicht fest.

„Wir haben so viel Liebe und Leidenschaft hineingesteckt“, sagt er am Freitagmorgen und steht mitten im fast knietiefen Wasser im Gastraum. Die sintflutartigen Regenfälle haben den gesamten Innenraum sowie den Biergarten komplett überschwemmt.

„Aber das ist jetzt zu viel. Zum vierten Mal haben wir Hochwasser, so schlimm war es noch nie.“ Er könne alle Schränke wegwerfen, die Küche sei nicht mehr zu gebrauchen, die Holztische und Stühle seien kaum mehr zu retten.

Die Küche: Nach ersten Einschätzungen sind ist das Inventar nicht mehr zu gebrauchen. | Bild: Schuler, Andreas

„So, wie es aussieht, ist das unser Ende“, sagt er noch und dreht sich weinend weg – selbst in den Kühlraum sowie in die Eis- und Kühlschränke ist das Wasser eingedrungen und hat einen Großteil der Ware vernichtet. 15.000 Euro hat er aus seinem Privatvermögen investiert.

Auch der Vorratsraum steht unter Wasser. | Bild: Schuler, Andreas

„Alles weg. Nichts ist mehr zu gebrauchen.“ Der Verein sei zwar versichert, doch das Inventar nach bisherigem Stand der Dinge nicht. „Wenn das der Fall ist, haben wir alles verloren und sind am Ende“, befürchtet Mäx Kessler.

Auch im Gastraum ist alles unter Wasser. | Bild: Schuler, Andreas

Das Areal, auf dem Vereinsheim mit Gaststätte liegt, ist der niedrigste Punkt am Fuße des Bettenberges. Eigentlich sorgt bei straken Regefällen ein Bach dafür, dass das Wasser unter der Landstraße hinweg in das Landwirtschaftsgebiet beim Hafner ablaufen kann. „Das Rohr aber ist verstopft, so dass sich das ganze Wasser hier ansammelt“, erklärt Mäx Kessler.

Er war schon gegen Mitternacht hier vor Ort und verständigte die Feuerwehr. „Die konnten aber nichts machen, weil sie das Wasser nirgendwohin pumpen konnten. Es wäre ja immer wieder hierher gelaufen.“

Bei den ersten drei Überschwemmungen im Juni hatte das noch funktioniert – zweimal konnte die Feuerwehr helfen, einmal die Mitglieder des Vereins, mit dem Mäx Kessler zusammen mit Heike Hühnlein den Pachtvertrag abgeschlossen hat.

Feuerwehr im Dauereinsatz: über 40 Einsätze Die Feuerwehr Konstanz hatte in der Nacht auf Freitag und noch am morgen zahlreiche Einsätze, wie die Pressestelle vermeldet: „Der Starkregen in der vergangenen Nacht sorgte für Einsätze in allen Stadtteilen und hat die Feuerwehr Konstanz in Atem gehalten. Die ersten Starkregenfälle gegen 19 Uhr verursachten insbesondere in den städtischen Bereichen die ersten überfluteten Keller. Zu den wetterbedingten Einsätzen kam ein Alarm durch das Auslösen der Brandmeldeanlage an der Universität. Die Erkundung ergab glücklicherweise kein schädigendes Ereignis. Nach einer kurzen Verschnaufpause erreichten gegen kurz vor 01:00 Uhr die nächsten Meldungen über vollgelaufene Keller die Einsatzzentrale. Besonders betroffen waren Gebäude in Hanglagen, da das Erdreich die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte. Es bildeten sich kleinere Bäche, welche sich ihren Weg über die Grundstücke und Straßen suchten. Durch Lichtschächte und Kellerabgänge drückten die Wassermassen teilweise in die Gebäude und setzten diese unter Wasser. Mit Sandsäcken wurden die Gebäude gesichert, das Wasser umgeleitet und die Keller ausgepumpt. Vereinzelt sorgten auch heruntergestürzte Äste und umgeknickte Bäume für blockierte Straßen. Die Wasserförderungsgruppe der Feuerwehr Konstanz wurde mit dem Hytrans Fire System nach Schlatt unter Krähen alarmiert. Ein weiteres Löschfahrzeug der Feuerwehr Konstanz wurde nach Mühlhausen-Ehingen alarmiert, um die dortige Einsatzkräfte, welche bereits seit gestern Abend im Einsatz waren abzulösen. Aufgrund der großen Menge und der Anzahl an kritischen Einsatzstellen im gesamten Kreisgebiet wurde durch den Kreisbrandmeister der Führungsstab des Bevölkerungsschutzes alarmiert. Auf der Behördenseite wurde der Verwaltungsstabsbereich Lage und Dokumentation im Landratsamt in den Dienst versetzt. Auch hier waren einige Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Konstanz vertreten.

Auch am Freitag halfen die Mitglieder mit, um ihren sympathischen Wirtsleuten zu helfen. „Aber irgendwann ist unsere Kraft am Ende“, sagt Mäx Kessler. „Ich hoffe, wir bekommen das trotzdem wieder hin.“ Die nächsten Tage werden zeigen, ob das Restaurant wieder wird öffnen können. „Erst einmal müssen wir die Schäden beseitigen und alles auf- und wegräumen.“