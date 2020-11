Romers Patrick aus Dingelsdorf-Oberdorf. Der Paddy, wie er hier nur gerufen wird. Sunnyboy. Playboy. Adonis. Gigolo. Schürzenjäger. Herzensbrecher. Schwerenöter. Filou. Suitier. Schlawiner. Frauenheld. Diese Liste könnte noch bis zum Ende dieser Seite weitergeführt werden.

Rinderzüchter Patrick Romer als Hahn im Korb mitten im Zickenkrieg. | Bild: TVNOW

10.000 Mädels haben sich laut RTL bei der Real-Satire, pardon: Doku-Soap, „Bauer sucht Frau“ auf den 24-jährigen Rinderzüchter und Student vom Bodanrück beworben – für drei davon hat er sich schließlich entschieden. Die Auserwählten durften im Sommer sieben Tage bei ihm auf dem Hof verbringen, wobei sie jeden Abend wieder in ihr Hotel in der Stadt gebracht wurden.

5,09 Millionen Menschen verfolgten am Montagabend den Auftritt von Patrick und seinen drei Frauen. Aus dem Rinderzüchter wurde ein Ziegenhirte. Denn das, was die drei jungen Frauen veranstalteten, kommt der Erklärung des Begriffes Zickenkrieg recht nahe.

Laut Duden ist der Begriff Zicke in der Gegenwartssprache eine abwertende Tiermetapher, die als Schimpfwort insbesondere gegen Mädchen und Frauen benutzt wird, die aus Sicht des Sprechers Schwierigkeiten machen, das heißt zicken.

Berühmte Zickenkriege aus Hollywood

In Hollywood, der Geburtsstätte der öffentlich zur Schau gestellten Peinlichkeiten, lieferten sich beispielsweise die Rockgören Miley Cyrus und Selena Gomez einen solchen Zickenkrieg, die Berufserbinnen und Influencerinnen Kim Kardashian und Paris Hilton ebenso. Da flogen die Giftpfeile in Form von gegenseitigen Beschimpfungen nur so hin und her – den jeweiligen Gegenübern wurde nicht mal der Dreck unter den überlackierten Nägeln gegönnt. So weit, so peinlich.

Patrick Romer im Kreise seiner Auserwählten. | Bild: TVNOW

Nun kommt unser Patrick Romer ins Spiel. Besser gesagt: die drei jungen Damen namens Antonia, Sophia und Julia. Sagen wir es mal so: Sie erledigten ihren Job, mit Haut und Haaren um den smarten Burschen vom Bodensee zu kämpfen, perfekt und mit Hingabe. Patricks Vater Roland fuhr den Sohnemann mit Traktor samt Anhänger nach Litzelstetten, wo die drei Damen bereits warteten.

Gemeinsam fuhren sie von dort auf den Hof nach Oberdorf – wo es schnell ans Eingemachte ging. „Antonia ist so besitzergreifend, das finde ich gar nicht gut“, sagte Julia angesichts der Konkurrentin, die offen ankündigte: „Ich werde alles geben und meine Krallen ausfahren und weiterhin den Körperkontakt zu ihm suchen.“

Sie schob dem Angebeteten auf dem Balkon unter vernichtenden Blicken der Konkurrenz mehr oder weniger hingebungsvoll eine Salami in den Mund und beichtete: „Ich bin schon ein wenig verliebt.“ Auch Julia offenbarte schnurrstracks „Schmetterlinge im Bauch“ zu haben.

Party als Türöffner

Doch als Sofia von ihrer Partyleidenschaft berichtete, berührte sie Stimmungskanone und Fasnachter Patrick Romer an der richtigen Stelle. Blicke verraten in der Regel viel mehr als Worte. Und der Paddy? Der stand mittendrin und genoss die Tatsache, dass sich die drei Mädels um ihn stritten.

„Das hat schon Spaß gemacht“, sagte er gegenüber dem SÜDKURIER und lacht laut los. Nächste Woche schickt er mindestens eine der jungen Frauen vom Hof. Welche? So viel sei schon mal verraten: Es wird voraussichtlich eine weibliche Ziege sein.