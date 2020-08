Am 27. September findet die Konstanzer OB-Wahl statt. Wenn niemand aus dem Stand über 50 Prozent holt, folgt am 18. Oktober der zweite Wahlgang. Wo steht der Wahlkampf aktuell und was passiert noch bis zum Wahltag?

Bisher gibt es fünf Kandidaten.

Amtsinhaber: Uli Burchardt. | Bild: Lukas Ondreka

Herausforderer, unterstützt von Links-Grün: Luigi Pantisano | Bild: Oliver Hanser

Herausforderer mit bürgerlichem Profil: Andreas Matt. | Bild: Oliver Hanser

Herausforderer mit SPD-Parteibuch: Andreas Hennemann | Bild: Eva Marie Stegmann

Herausforderer mit Wurzeln im Paradies: Jury Martin | Bild: Schuler, Andreas

Amtsinhaber Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU-Mitglied) strebt die Wiederwahl an. Seine Herausforderer sind der von Links-Grün unterstützte Luigi Pantisano, das SPD-Mitglied Andreas Hennemann, der parteilose Andreas Matt sowie der parteilose Jury Martin.

Weitere Bewerbungen sind möglich bis zum 31. August, 18 Uhr. Am 2. September tagt der Wahlausschuss. Erst dann steht fest, wer denn nun auf dem Stimmzettel steht.

Ein öffentlicher Wahlkampf ist noch nicht wahrzunehmen.

Wahlplakate sind das sichtbarste äußere Zeichen dafür, dass der Wahlkampf losgegangen ist. In dieser Woche werden wie aufgehängt. Und nach der Wahl – wie hier 2012 – verschwinden sie auch wieder.

Verschiedene Bewerber sind im Internet schon aktiv, um auf sich und ihr Programm aufmerksam zu machen. Einige sind auch immer wieder im Stadtbild präsent und stellen sich den Bürgern vor.

Plakate dürfen ab Mitte August aufgehängt werden. Trotz der Sommerferien wird der Wahlkampf bereits in der kommenden Woche sicher weitere Fahrt aufnehmen. Denn für die Kandidaten ist die Zeit durchaus knapp, denn...

Viele Bürger entscheiden sich vor dem eigentlichen Wahltag.

Wählen nur per Brief: Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Lindau waren die Regeln noch strenger. Wegen Corona gab es dort gar keine Wahllokale, und alle Bürger mussten im privaten Rahmen wählen. | Bild: Susanne Hogl

Wenn wirklich, wie von der Stadtverwaltung erwartet, rund 80 Prozent der Wähler per Brief abstimmen, ist die Sache für die meisten Wähler am 27. September schon gelaufen. Theoretisch können sie natürlich auch erst am Wahlsonntag zuhause ihr Kreuzchen machen und den Brief in den Rathaus-Briefkasten einwerfen.

Praktisch werden sich die meisten mit der OB-Wahl auseinandersetzen, wenn die Unterlagen bei ihnen angekommen sind. Die Kandidaten werden also die erste Septemberhälfte massiv für die Mobilisierung ihrer Anhänger nutzen (müssen).

Das SÜDKURIER-Podium findet früher statt als geplant.

Mit elf Kandidaten auf der Bühne und SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz (links): Das war das Wahlpodium 2012. Auch 2020 lädt der SÜDKURIER zum Schlagabtausch – aber unter anderen Vorzeichen. | Bild: Hanser, Oliver

Ein Fixstern im Konstanzer Wahlkalender sind immer die Kandidatenrunden des SÜDKURIER. Auch dieses Mal gibt es ein Podium im Konstanzer Konzil – aus Gründen des Infektionsschutzes mit einem kleinen Studiopublikum, bei dem die Plätze unter Abonnenten verlost werden, und einer großen Zahl von Live-Zuschauern im Internet.

Seit Jahrzehnten markiert das SÜDKURIER-Podium das Wahlkampf-Finale, bei dem die Kandidaten nochmals zu Hochform auflaufen im Versuch, die Unentschlossenen zu überzeugen. Unter Corona-Bedigungen hat sich die Redaktion entschieden, das Podium auf Dienstag, 8. September, 19 Uhr vorzuverlegen.

Der Konzilsaal restlos gefüllt: So ein tolles Publikum wie bei der OB-Wahl 2012 wird es in Corona-Zeiten nicht geben. Dafür bietet der SÜDKURIER einen Livestream an. | Bild: Hanser, Oliver

So wird es eine Entscheidungshilfe für möglichst viele Bürger. Wie Sie selbst dabei sein können, lesen sie demnächst hier auf SÜDKURIER Online. Wer noch keines hat, sollte zuvor ein Abonnement abschließen, denn das ist die Voraussetzung dafür, einen der raren Plätze zu ergattern.

Tageszeitung und SÜDKURIER Online wollen Sie durch die Wahlkampf-Zeit begleiten.

Die Redaktion wird die OB-Wahl sehr eng begleiten und den Lesern eine bestmögliche Entscheidungshilfe zur Verfügung stellen. Das ganze Angebot rund um die OB-Wahl finden Sie durch das Logo „Konstanz wählt“ und unter www.sk.de/thema/ob-wahl-konstanz/