von Sara Guglielmino

Das Rattern einer alten Filmkamera, ein Autoblinker und das Zischen eines Feuerzeugs – Was für die meisten Leute gewöhnliche Alltagsgeräusche sind, machen für Lukas Wehrle den Unterschied. Genau solche Details sollen für mehr Tiefe sorgen, wenn der 23-jährige Konstanzer in seinem Musikstudio neue Songs produziert.

Schon im vergangenen Jahr berichtete der SÜDKURIER von Lukas Wehrle und seinem Bruder Tim. Unter dem Künstlernamen TheTwinz hatten die Zwillinge einen Plattenvertrag mit Sony Music ergattert. Außerdem hatte Lukas Wehrle eines von neun europaweit vergebenen Stipendien der SAE, einem privaten Ausbildungsinstitut für audiovisuelle Medien, bekommen. Dieses ermöglichte dem Konstanzer ein anderthalbjähriges Studium zum Audio Engineer in Stuttgart.

Im vergangenen Jahr hat Lukas Wehrle dann NRONE (ausgesprochen „Number One“) gegründet– sein eigenes Künstlerprofil, unter dem er am 11. Juni 2021 das erste Lied „I Want My Heart Back“ veröffentlicht. Um den bald veröffentlichten Song zu produzieren, ist Lukas Wehrle vorgegangen wie immer: Er hat sich einen Gesang und eine Melodie ausgesucht und diese anschließend bearbeitet.

Der Produzent Lukas Wehrle (oben links), sein Freund Sam Luck (unten links) und die italienische Sängerin Alessia Labate (oben rechts) werden auf dem Cover des neuen Songs „I want my heart back“ zu sehen sein. | Bild: Lukas Wehrle

Bearbeiten heißt für Lukas Wehrle, dem Lied mit vielen Einzelheiten mehr Tiefe zu verleihen. Denn für ihn machen die Details den Unterschied. „Man hört die ganzen Einzelheiten im Lied zwar nicht raus, aber man spürt es, wenn sie fehlen“, sagt er.

Bei „I Want My Heart Back“ hat der 23-Jährige den Gesang und die Melodie von seinem Freund Sam Luck zugeschickt bekommen, den er vor einigen Jahren via Facebook kennengelernt hat. Seitdem arbeiten die beiden oft zusammen, wenn es darum geht, neue Lieder zu produzieren.

Diesmal führte die Zusammenarbeit zu einem Zufall, der Lukas Wehrles Musikkarriere auf die nächste Stufe brachte. Denn durch Sam Luck kam der Konstanzer mit der kanadischen Musikfirma Reliant Music in Kontakt, die unter anderem die Soundtracks für den Film Top Gun produziert hat.

Sam Luck arbeitete zu dem Zeitpunkt schon länger mit den Produzenten von Reliant Music zusammen. Sie waren es, die dem Briten den Auftrag gegeben hatten, „I Want My Heart Back“ zu überarbeiten. Sam wiederum habe die Version des Songs dann an Lukas weitergeleitet, der sie bearbeitet hat.

Als Lukas Wehrle die erste Version von „I Want My Heart Back“ gehört hatte, wusste er schon genau, wie das fertige Lied klingen muss. Mehr Tiefe sollte es haben, deswegen hat der 23-Jährige verschiedene Details hinter den Gesang gesetzt. Einerseits eine neue Gitarrenspur und Klavierakkorde, andererseits außergewöhnliche Töne wie das Klacken eines Autoblinkers oder das Rattern einer alten Filmkamera.

„Ich versuche immer, irgendwelche außergewöhnlichen Sounds zu benutzen, die aber im Gesamten passen“, sagt er. Die Produzenten und Songwriter von Reliant Music John Dexter und Troy Samson waren begeistert, als sie Lukas Wehrles Version des Songs hörten.

Reliant Music Reliant Music ist eine kanadische Song Management Company, die sich auf Top Lines spezialisiert, also auf die Gesänge in einem Song. Die Top Lines werden dann von den Top 100 Produzenten der Welt bearbeitet, welche die Gesänge zu fertigen Songs machen. John Dexter Der Produzent John Dexter hat unter anderem mit Künstlern wie Carly Rae Jepsen oder Timmy Trumpet zusammengearbeitet. Außerdem ist er durch seinen Filmsound “Heaven In Your Eyes“ für den Actionfilm Top Gun bekannt geworden, mit dem er über 18 Millionen Alben weltweit verkauft hat.

Mittlerweile möchte John Dexter mit dem 23-jährigen Konstanzer zusammenarbeiten. „Das hat mich so überrascht“, sagt Lukas Wehrle. „Das war so ein Zufall, dass ich an die Produzenten gekommen bin. Das sind keine kleinen Leute mehr“.

Für sein selbst gebautes Musikstudio hat Lukas Wehle einen neuen Boden verlegt, sich ein Klavier zugelegt und schwarze Schallabsorber an den Wänden befestigt. | Bild: Lukas Wehrle

Obwohl Lukas Wehrle mit international bekannten Künstlern wie Robin Schulz in Kontakt steht, möchte er den Sommer auf jeden Fall noch in Konstanz verbringen. Danach möchte er reisen und sich voll und ganz auf die Musik konzentrieren. „In Amsterdam möchte Reliant Music ein zweites Studio aufmachen. “, sagt Lukas Wehrle.

Bisher sei der 23-Jährige noch die erste Wahl als Produzent. „Deshalb muss ich jetzt bei jedem Song, den ich produziere, abliefern. Dann kann ich im neuen Studio vielleicht auch mal etwas aufnehmen“, sagt er. Bis dahin hat der Konstanzer aber noch ungefähr 15 Songs in der Reserve, die er überarbeiten und nach und nach als NRONE veröffentlichen möchte.