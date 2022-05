Entlang der Konstanzer Hafenpromenade finden derzeit Dreharbeiten statt. Überall Kameras, Schauspieler und riesige Mikrofone. Passanten bleiben stehen, verfolgen das Treiben. Was ist da los? Der SÜDKURIER war vor Ort.

„Bitte Ruhe – wir drehen jetzt!“ Dieser Satz war am Dienstagmittag an der Hafenstraße so einige Male zu hören. Viele Schaulustige hatten sich um das dort entstandene Filmset versammelt und beobachteten neugierig die Dreharbeiten.