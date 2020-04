„Ein wahrer Schandfleck“: So beschreibt der gebürtige Wollmatinger Erik Loschan den „abenteuerlichen Zustand“ des Bolzplatzes an der Schwaketenstraße.

Der 37-Jährige hat Konstanz zwar seit 15 Jahren verlassen und lebt in Köln, doch er habe in seiner Jugend viel Zeit auf dem Bolzplatz verbracht. „Für mich ist es unbegreiflich, dass man immer noch keine vernünftige Idee für die Nutzung des Platzes hat“, sagt Loschan.

An zwei Stellen auf dem Bolzplatz wird derzeit der Boden aufgegraben. Die Fläche soll vom Amt für Stadtplanung und Umwelt rekultiviert werden. | Bild: Julia Leiber

Woran liegt das?

Eine Gelegenheit für die Sanierung des Bolzplatzes hat es in der Vergangenheit gegeben. Mit Loschans Fußballtrainer Thomas Streibert hatte er im Jahr 2005 eine Komplettsanierung von der Brauerei Bitburger im Rahmen eines Gewinnspiels gewonnen.

Hätte 2005 von der Brauerei Bitburger saniert werden können: der Bolzplatz an der Schwaketenstraße. | Bild: Julia Leiber

Chance auf eine Sanierung durch Brauerei verpasst

Die Sanierung wurde vom Gemeinderat im September 2015 nicht genehmigt. Zum einen, weil die Stadt Alkoholwerbung ablehne, sagt Walter Rügert, Pressesprecher der Stadt Konstanz. Zum anderen „wären die von der Brauerei angedachten Arbeiten rein kosmetischer Natur gewesen, ohne nachhaltig die Substanz des Platzes zu verbessern“, sagt Rügert.

Konstanz Der Konstanzer Sport zieht fast immer: Warum Kommunalpolitiker sich gerade in Zeiten des Wahlkampfes so gerne blicken lassen Das könnte Sie auch interessieren

Gesucht: eine Lösung für den Bolzplatz

Dies ist mittlerweile 15 Jahre her. Seitdem rotte der Platz vor sich hin, sagt Loschan. Dafür gibt es einen Grund: Der Platz habe Bestandschutz und könne deswegen nicht saniert werden, erklärt Rügert. Eine Erneuerung sei daher aus baurechtlichen Gründen nicht möglich.

Auf der Fläche vor dem Tor und zwischen den Toren wächst nicht mehr viel Gras, der blanke Boden schaut hervor. Dennoch kann der Bolzplatz wegen Bestandschutzes nicht erneuert werden. | Bild: Julia Leiber

Ein weiteres Problem, weshalb der Platz nicht saniert werden kann: wegen der Nähe zu den Wohnhäusern könne der Lärmschutz nicht eingehalten werden. Der Bebauungsplan sehe ohnehin eine Verlagerung des Bolzplatzes vor. Daher wurde vor 20 Jahren laut Rügert mit dem Rasenbolzplatz neben dem Kindergarten Urisberg eine Ersatzfläche geschaffen.

Der Rasenbolzplatz neben dem Kindergarten Urisberg ist in einem gepflegten Zustand. Dieser ist jedoch wie alle anderen öffentlichen Fußballplätze in Baden-Württemberg wegen der Ausbreitung des Coronavirus gesperrt. | Bild: Julia Leiber

Die Suche nach einer Verwendung geht dennoch weiter...

Im Jahr 2013 wurde im Gemeinderat diskutiert, ob die Fläche für den Bouleclub geeignet wäre. Doch es habe erhebliche Proteste der Anwohner gegeben, sagt Rügert. „Ihnen war offenbar eine Renaturierung des Platzes versprochen worden“, meint Loschan.

Auf und um den Bolzplatz herum liegen Glasscherben, Metallgegenstände und zerdrückte Getränkedosen. | Bild: Julia Leiber

Was für die Zukunft geplant ist

Damit der Platz wieder einen Nutzen hat, werde angestrebt, die Fläche vom Amt für Stadtplanung und Umwelt entsprechend dem Bebauungsplan zu rekultivieren, erläutert Rügert. An den kahlen Stellen sollen wieder Grünflächen entstehen, sodass der Platz wieder zum Fußball spielen genutzt werden könne.

Konstanz Klare Strukturen, viel Sport – und der nötige Freiraum: So meistert Familie Deifel aus Litzelstetten die Corona-Krise Das könnte Sie auch interessieren

So könnte der Bolzplatz wieder zum beliebten Treffpunkt werden, wie für Erik Loschan in seiner Jugend. Es bleibt also spannend, was mit dem Platz passiert und wie viele Jahre diesmal vergehen...