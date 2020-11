Herr Müller, in Konstanz kennt man Sie als Lehrer für Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde an der Geschwister-Scholl-Schule. Seit 2018 sind Sie im Ruhestand. In dieser Zeit sind drei Romane von Ihnen erschienen. Haben Sie die alle innerhalb von nur zwei Jahren verfasst?

Ja, alle drei Bücher sind in dieser Zeit entstanden. Seit dem letzten Lockdown habe ich ein paar Kapitel für ein Geschichtsbuch verfasst, die ich vorgestern nach München abgeschickt habe. Tja, was soll ich sagen: Wenn ich ein Thema einmal im Kopf habe, dann schreibe ich relativ schnell.

Harald Müller, 66 Jahre alt, arbeitete nach Germanistik- und Politikstudium von 1982 bis 2018 an der Geschwister-Scholl-Schule in Konstanz. Aus seiner Liebe zum Rennradfahren entstand der Roman „Mont Ventoux". Es folgten „Der Plan" über einen korrupten Stadtplaner und „Narvik", der neueste Roman. In Narvik wird historisch detailreich eine NS-Vergangenheit aufgearbeitet und geschickt mit der Lebenswelt von heute verknüpft. Die Bücher sind im Verlag Bookmundo-Osiander erschienen und online sowie im Handel erhältlich.

Das kann man so sagen! Was waren Sie für ein Lehrer, Herr Müller? Eher streng oder kumpelhaft?

Hm, in der Abizeitung wurde mir manchmal vorgeworfen, ich sei zu distanziert. Bis heute bekomme ich ab und zu Feedback von ehemaligen Schülern. Einmal schrieb mir nach Jahren eine Ex-Schülerin aus Südkorea einen Brief: Sie wolle sich bedanken, dass sie so viel über Wirtschaft gelernt habe. Ich muss schon sagen: Ich mochte meine Schüler. Jetzt im Ruhestand fehlen sie mir.

Wären Sie gerade gerne an der Schule, trotz der Pandemie?

Nein. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das verpasse. Freunde von mir unterrichten noch. Von ihnen höre ich, was gerade los ist. Katastrophe.

Was meinen Sie genau?

Es ist so: Schule ist schön. Ich habe mich immer gefreut, die Schüler zu sehen und die Kollegen. Aber die Strukturen sind unter aller Kanone. Das liegt teilweise am Föderalismus, wo die Zuständigkeiten zwischen Gemeinde, Land und teilweise auch dem Bund verteilt sind. Beispiel Luftreiniger: Bis sich die Behörden überlegt haben, ob man welche braucht und wann und wie viele, ist das Thema durch. Im Ministerium stehen die Geräte schon, bis sie in die Schule kommen, ist die Pandemie vorbei. Dabei wäre es eine einfache Lösung – und es gibt Zertifikate, dass es funktioniert. Mein Freund hat nun 30 Schüler in einem Klassenzimmer mit zwei nebeneinanderliegenden Fenstern. Dass es unter diesen Bedingungen zu Infektionen kommt, ist klar.

Liegt es an den vielen Behörden, die mitmischen, dass vieles langsam geht?

Ja. Ich erinnere mich noch, dass ich vor über zehn Jahren eine Fortbildung machen musste mit dem Titel „Moodle kommt“. Irgendwo liegt das Zertifikat. Alle waren vorbereitet. Nur Moodle kam nicht. Acht Jahre später höre ich: Jetzt kommt Moodle. Also alles wieder auf Anfang. Dann kommt die Plattform, aber die Leitungen sind überlastet. Ich habe selber bei uns erlebt, dass 60 Computer zwei Jahre an der Schule lagerten, weil wir sie nicht in Betrieb nehmen durften. Weil die zuständigen Netzwerkbetreuer genau genommen nicht einmal eine Netzwerkkarte austauschen durften. Es gab aber auch niemanden, der es sonst gemacht hätte. In ganz Konstanz gab es zu der Zeit für 1000 Schülercomputer eine halbe Stelle bei der Stadt. Deshalb hatte ich mich auch an den Oberbürgermeister gewandt und Ärger bekommen. (lacht)

Begann so nicht auch Ihre Laufbahn als Autor, mit einem Beschwerdebrief?

Einer der Initialmomente war eine dienstliche Beurteilung einer Schulstunde vor 30 Jahren. Eine Kollegin aus Freiburg sollte mich beurteilen. Sie war zwischendurch eingeschlafen wie ein schlechter Schüler, weil sie früh aus Freiburg losgefahren war. Drei Monate später kam ein Bericht, der mit meinem Unterricht absolut nichts zu tun hatte. Ich schimpfte vor mich hin. Meine damalige Frau sagte: „Schreib doch was drüber.“ Und ich sagte: „Darüber könnte man nur eine Satire schreiben.“ Dann habe ich die Satire geschrieben und sie an den zuständigen Sachbearbeiter im Regierungspräsidium geschickt.

Hat er darauf reagiert?

Er besuchte die Schule aus einem anderen Anlass ein halbes Jahr später. Und irgendwann sucht er meinen Blick, schaut mich ganz intensiv an und fragt: „Sind Sie der Herr Müller, der mir geschrieben hat?“ Ich grinste ihn an, nickte – und wir beide lachten.

Insofern war das Schreiben für Sie zu Beginn selbsttherapeutisch?

Ja, das ging so weiter und ist es heute noch. Immer, wenn ich mir nicht anders zu helfen wusste, schrieb ich eine kleine, böse Kurzgeschichte. Das kann ich nur empfehlen.

Doch aus den Satiren wurde Ernst: In Ihrem aktuellen Roman „Narvik“ arbeiten Sie auch die Lebensgeschichte Ihres Vaters auf. Im fiktiven Werk geht es um einen Geschäftsreisenden, der im nordnorwegischen Narvik zu tun hat. Dort stößt er auf die Spuren seines Großvaters Sepp im Zweiten Weltkrieg. Und eine mysteriöse ältere Frau. Kämpfte Ihr Vater wie Sepp in der „Schlacht um Narvik“ 1940 für die Nationalsozialisten?

Ja, als Gebirgsjäger.

Im Roman stellen die Liebe von Sepp Brauchle zu einer Norwegerin und seine Erfahrung mit dem Suizid eines Kameraden sein Weltbild in Frage. Hat Ihr Vater viel über den Krieg gesprochen: Haben Sie die historischen Details, von denen das Buch voll ist, von ihm?

Er hat viel erzählt, ja. Doch ich muss gestehen: Als junger Mensch hat es mich nie interessiert. Es war die Zeit der Studentenbewegung, ich war rebellisch, er streng. Wir hatten zu Hause unseren Generationenkonflikt. Erst viel später begann ich, nachzuforschen. An viele Erzählungen konnte ich mich erinnern. Dann starb meine Mutter 2017, und ich fand in ihrer Hinterlassenschaft eine Landkarte von Narvik mit eingezeichneten Frontverläufen von 1940 und allerhand Unterlagen meines Vaters. Mit der Karte im Gepäck brach ich im vergangenen Jahr mit meinem Sohn nach Nordnorwegen auf, und wir besuchten die Schauplätze. Und dann versuchte ich die Geschichten, die ich von meinem Vater gehört hatte, mit der Geschichtsschreibung abzugleichen. Mit historischen Büchern und dem Kriegstagebuch der Wehrmacht – bestehend aus 16.000 Seiten in acht Bänden.

War Ihr Vater ein Nationalsozialist?

In der Familie meines Vaters hing schon 1923 das Hitlerbild über dem Küchentisch, das heißt, das waren Leute, die tatsächlich an den Messias geglaubt und gedacht haben: „Wenn der kommt, gibt es die große Wende.“ Von daher sind sie alle ziemlich stark geprägt gewesen. Mein Vater zumindest hat nicht zuletzt in Narvik die Erfahrung gemacht, dass doch nicht alles war, wie man es sich vielleicht erhoffte.

Inwiefern?

In „Narvik“ schildere ich in Rückblenden, wie der beginnende Nationalsozialismus tatsächlich aus Sicht der einfachen Leute zunächst einen Aufschwung brachte. Inflation und Weltwirtschaftskrise waren vorbei. Bis der Zusammenbruch später tatsächlich bei jedem ankam, dauerte es eine Weile. Ich habe versucht, die Entfremdung meines Vaters von den nationalsozialistischen Gedanken und Ideen komprimiert im Roman in die Zeit in Narvik von April 1940 bis Mai/Juni 1941 einzubauen. Man hat die Burschen da hochgeschickt ohne jede Logistik für eine Rückkehr. Man hat sie einfach zu Helden erklärt und gesagt: „Haltet durch, wenn ihr sterbt, bekommt ihr ein Heldengrab.“ Den „Narvikschild“ haben sie bekommen, für den Heldentod waren sie vorgesehen.

Wie ging es mit Ihrem Vater weiter?

Es wird irgendwann eine Fortsetzung geben. Ab 1945. Da geht es dann im weitesten Sinn um Verrat. Mein Vater selber ist desertiert und musste sich mit einem Freund durch ganz Jugoslawien und Österreich durchschlagen. Jetzt lese ich gerade alles durch, was mir über 1945 unter die Finger gerät. Darüber hat er nämlich nicht so gerne gesprochen.