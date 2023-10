Hubert Böttcher kann sich noch gut an seine Ausbildungszeit erinnern. „Da begann die Weinlese meist am zweiten Montag im Oktober“, sagt der 55-Jährige, heute einer der beiden Pächter der Konstanzer Spitalkellerei. Das war Anfang der 1990er-Jahre. Inzwischen hat sich die Weinlese am Bodensee rund vier Wochen nach vorne verlagert. „Die verfrühte Ernte ist ein klarer Indikator für den Klimawandel“, sagt Hubert Böttcher.

In den vergangenen Jahren habe die Spitalkellerei meist Ende September begonnen, die Trauben von den Reben zu schneiden. „Dieses und letztes Jahr war es sogar schon am 6. und 8. September so weit“, sagt der Pächter und ergänzt: „Früher war das Laub am Ende der Ernte weg und wir hatten Minusgrade. Heute lesen wir bei sommerlichen Temperaturen, die Blätter sind oft noch grün.“

Für Winzer hat die verfrühte Lese Vor- und Nachteile. „Nur mit Blättern an den Reben steigen die Oechslegrade, das ist gut für uns“, sagt Hubert Böttcher. Die Oechslegrade bezeichnen den Zuckergehalt im Most. Mit ihnen lässt sich auch der Alkohol des künftigen Weines berechnen. „Solch hohen Mostgewichte, wie wir sie heute erreichen, kenne ich von früher nicht“, sagt der 55-Jährige.

Was es mit Oechsle auf sich hat Der Oechsle-Wert ist eine Maßeinheit für das Mostgewicht des Traubenmosts, also des unvergorenen Traubensafts – erfunden von einem Badener: Ferdinand Oechsle. Er gibt den Zuckergehalt an, der beim Gärprozess in Alkohol umgewandelt wird. Besonders süße Trauben ergeben einen Wein mit hohem Alkoholgehalt. Doch Spitalkellereipächter Hubert Böttcher sagt: „Man sollte nicht versuchen, nur möglichst hohe Oechslegrade zu erreichen. Zu viel Alkohol will man ja auch nicht.“ Außerdem hängt der Geschmack auch von anderen Faktoren wie dem Säuregehalt ab. Biowein in der Spitalkellerei Laut Hubert Böttcher steht im Pachtvertrag der Spitalkellerei, dass diese innerhalb der kommenden fünf Jahre auch Biowein anbaut. „Wir sammeln noch zwei Jahre Erfahrungen und gehen dann in die dreijährige Umstellungsphase“, sagt der Pächter. Im Sierenmoos gebe es eine drei Hektar große Fläche, die sich dafür eigne. Seit Mitte 2019 verzichtet die Spitalkellerei auf den Unkrautvernichter Glyphosat und testete auf einem Teilgebiet den rein biologischen Pflanzenschutz. „Da riefen viele verunsicherte Anwohner an und fragten, warum wir so oft in die Reben fahren“, sagt Böttcher. „Es hängt von den Kunden ab, wie viel Biowein wir künftig verkaufen können.“

„Wenn die Trauben in der Presse sind und der erste Saft rausläuft, freuen wir uns jedes Jahr wieder wie die Schneekönige“, sagt Hubert Böttcher. | Bild: Hanser, Oliver

Dies bestätigt Hellmut Wolf, der von 1997 bis 2002 Pächter der Spitalkellerei war und nun auf dem Wollmatinger Hafner Bio-zertifizierten Wein anbaut. „Früher musste man dem Wein Zucker beifügen, heute ist das durch mehr Sonne und Wärme nicht mehr nötig“, sagt er. Auch bei ihm beginnt die Lese zwei bis vier Wochen früher als vor 20 Jahren.

Das sei mitunter schwierig: „Die Trauben haben nach der Lese eine Temperatur von 25 oder 26 Grad Celsius, aber man will sie bei 15 Grad gären lassen“, sagt Wolf. Eigentlich müsste er die Früchte kühlen, aber ihm fehle eine solche Anlage und das Bodenseewasser sei auch zu warm dazu. „Die Gärung verlief deshalb dieses Jahr zu schnell“, sagt er.

Der Klimawandel habe auch Nachteile, sagt Hellmut Wolf, der in Wollmatingen Wein anbaut. Unter anderem seien die Trauben zu warm für die Gärung. | Bild: Hanser, Oliver

Außerdem seien die Insekten sehr aktiv, wenn die Trauben so früh reif sind. „Ich hatte dieses Jahr großen Wespenfraß in den Reben“, so Wolf. Die Spitalkellerei kämpft eher mit vermehrtem Pilzbefall. „Die wärmeren Nachttemperaturen begünstigen deren Wachstum“, sagt Hubert Böttcher. Deshalb gilt es, den richtigen Zeitpunkt für die Weinlese zu erwischen.

„Wir müssen anfangen, bevor die Trauben faulen“, erklärt der Pächter. Die hohe Luftfeuchtigkeit am See kann dabei zum Problem werden. „Selbst wenn noch keine Fäule droht, aber der Säuregehalt in den Keller rutscht, müssen wir ebenfalls ernten.“ Gerade in diesem Jahr sei ihm erneut bewusst geworden, wie witterungsabhängig sein Beruf ist.

(Archivbild) Beim Bismarckturm baut die Spitalkellerei Konstanz Wein auf vier Hektar Fläche an. Unter anderem wachsen hier Grauburgunder und Sauvignon Blanc. In diesem und dem vergangenen Jahr begann die Lese schon Anfang September. | Bild: Kirsten Astor

Der stabile Herbst war das Glück

„Am ersten Septemberwochenende hat es in Meersburg 120 Liter an drei Tagen geregnet, dabei machen wir uns sonst schon bei 20 Litern am Tag Sorgen“, so Böttcher. „Die Trauben waren mit Wasser vollgesaugt und in ganz Deutschland gab es Befürchtungen, dass alles fault. Wir hatten aber Glück am See, dass danach noch so ein stabiler Herbst folgte.“

Überhaupt ist der 55-Jährige mit der diesjährigen Ausbeute sehr zufrieden. „Im Schnitt kommen wir bei der Spitalkellerei auf 120.000 Liter Wein pro Jahr, aber dieses Jahr werden es 160.000 Liter.“ Auch die Qualität sei gut, was auf die optimalen Bedingungen das ganze Jahr über zurückzuführen sei.

In den Holzfässer im Keller der Spitalkellerei lagern derzeit unter anderem Weißweine von 2022 und Rotweine von 2022 und 2021. In diese kleineren Fässer passen je 250 Liter Wein. | Bild: Hanser, Oliver

Weinbau ist wie Lotteriespiel

Ansonsten sei der Weinbau ein bisschen wie Lotteriespiel: „Selbst wenn wir übers Jahr alles richtig machen, kann die Witterung während der Ernte alles zerhauen – oder aber die Trauben legen bei Sonne innerhalb von vier Wochen nochmal um 20 Oechslegrade zu. Dann wird aus einem durchschnittlichen Qualitätswein eine hochgradige Spätlese.“

Für die Zukunft sind die beiden Spitalkellerei-Pächter jedenfalls gerüstet, denn sie haben ihren Pachtvertrag um zehn Jahre verlängert. „Wir haben eine Fläche gerodet und werden dort pilzresistente Sorten anbauen“, so Böttcher. Was genau, steht noch nicht fest. Auch den Anbau von Biowein hat die Spitalkellerei weiter „auf dem Schirm“.

Aber ob Bio oder nicht: „Uns ist es ein Anliegen, mit unserer Umwelt gut umzugehen“, sagt Hubert Böttcher. Denn „die Beschleunigung des Klimawandels ist sicher menschengemacht“. Trotz immer häufigerer Wetterkapriolen hat er sich die Liebe zu seinem Beruf bewahrt: „Wenn die Trauben in der Presse sind und der erste Saft rausläuft, freuen wir uns jedes Jahr wieder wie die Schneekönige.“