Kurz vor Schluss prallen auf dem Konstanzer Schwaketen-Sportplatz zwei Fußballer mit den Köpfen aneinander. Es folgen dramatische Minuten. Ein Auswechselspieler reagiert am schnellsten.

Es laufen die letzten Spielminuten einer Kreisliga-A-Partie auf dem Schwaketen-Sportplatz, als ein bis dahin normales Fußballspiel plötzlich zur Nebensache wird. Der BC Konstanz-Egg, vergangene Saison erst in der Relegation am Aufstieg in die