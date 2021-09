Konstanz vor 2 Stunden

Der Grundton nach der Bundestagswahl ist ein Grollen: In Konstanz sind die wenigsten mit dem Ergebnis zufrieden

Am Tag nach der Bundestagswahl ist keiner so wirklich glücklich. Die Konstanzer CDU-Basis fordert eine größere Teilhabe ihres Bundestagsabgeordneten Andreas Jung. Derweil sprechen die Aktivisten von Fridyas for Future von einer Enttäuschung.