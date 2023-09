Jenseits der Grenze einkaufen? Bei den Schweizer Preisen für die meisten Konstanzer vermutlich absurd. Der Einkaufstourismus boomt in der Konzilstadt, allerdings nur in eine Richtung. Denn die Deutschen decken sich im Nachbarland wohl allenfalls mit Kaffee, Schokolade und anderen Schweizer Spezialitäten ein. Doch gibt es auch Discounter-Produkte, für die sich der Weg nach Kreuzlingen lohnt?

Genau das hat der SÜDKURIER anhand eines Preisvergleichs getestet. Dazu waren wir bei Aldi Süd in Konstanz und Aldi Suisse in Kreuzlingen einkaufen. Der Preis eines Produkts hat dabei besonders überrascht.

Der Preisvergleich Bei unserem Testeinkauf stand der Wechselkurs Schweizer Franken-Euro bei 1 zu rund 1,04. Damit sind die beiden Währungen beinahe gleich viel wert. Außerdem haben wir versucht, ähnliche Marken und Größen zu kaufen. Allerdings war das nicht bei allen Produkten möglich, wie zum Beispiel beim Olivenöl. Bei Produkten mit unterschiedlicher Menge haben wir die Preise ins Verhältnis gesetzt.

Mehl, Butter und Nudeln sind in der Schweiz teurer

Mehl, Toastbrot, Nudeln – Produkte, die wohl in kaum einer Küche fehlen. Für sie lohnt sich der Weg über die Grenze allerdings nicht. Teigwaren sind bei Aldi Suisse beispielsweise um rund 50 Prozent teurer als bei Aldi Süd. Auf deutscher Seite haben wir 79 Cent für 500 Gramm Nudeln der Eigenmarke bezahlt. In der Schweiz waren es 1,25 Franken.

500 Gramm Nudeln der gleichen Marke sind in der Schweiz um rund 50 Prozent teurer. | Bild: Maike Stork

Ähnlich groß ist der Preisunterschied beim Toastbrot. Eine Packung Weizentoast kostet in der Schweiz 1,29 Franken. In Deutschland sind es nur 89 Cent. Wer es nicht kaufen, sondern selbst Brot backen will, der braucht Mehl.

Wir kaufen Weizenmehl für 79 Cent in Konstanz und für 79 Rappen in Kreuzlingen. Das Schweizer Produkt war am Tag unseres Testkaufs allerdings im Angebot – regulär kostet es 99 Rappen und ist somit 24 Cent teurer als das Produkt auf deutscher Seite.

Weil das Schweizer Weizenmehl am Tag unseres Testkaufs im Angebot war, haben wir für beide Produkte gleich viel bezahlt. | Bild: Maike Stork

Butter ist in der Schweiz deutlich teurer als in Deutschland. Das günstigste Produkt kostet dort 3,75 Franken (das sind umgerechnet aktuell 3,91 Euro). Im Konstanzer Discounter ist die Markenbutter mit 2,99 Euro fast ein Euro günstiger. Wer die deutsche Eigenmarke wählt, kann 250 Gramm aktuell sogar für 1,39 Euro bekommen.

Für 250 Gramm Markenbutter müssen Einkaufende in der Schweiz mindestens einen Euro mehr bezahlen als in Deutschland. | Bild: Maike Stork

Auch Obst durfte auf unserer Einkaufsliste nicht fehlen. Was wir feststellen: Flachpfirsiche sind teurer als Plattpfirsiche. Und das um 26 Cent. Ein halbes Kilo des Obsts, das in der Schweiz Flach- und nicht Plattpfirsich genannt wird, kostet dort 1,39 Franken (1,45 Euro). In Deutschland bezahlen Einkaufende für das gleiche Produkt 1,19 Euro.

Für 500 Gramm Plattpfirsiche haben wir bei Aldi Süd 1,19 Euro bezahlt. Bei Aldi Suisse in Kreuzlingen waren es 1,39 Schweizer Franken. | Bild: Maike Stork

Olivenöl kostet gleich viel – Schweizer Gewürze sind günstiger

Beim Olivenöl wartet die erste Überraschung unseres Testkaufs. Ein halber Liter davon kostet bei Aldi Süd 6,99 Euro. In der Schweiz ist ein ähnliches Produkt nicht etwa teurer, es kostet genauso viel – allerdings in der Landeswährung.

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht: Beide Flaschen Olivenöl fassen einen halben Liter. Und mit rund 7 Euro sind sie auch (fast) gleich teuer. | Bild: Maike Stork

Außerdem haben wir Haselnussschokolade der Eigenmarke gekauft. Die 100-Gramm-Tafel kostet 59 Cent auf deutscher, und 69 Rappen auf Schweizer Seite. Wer die Schweizer Schoki bevorzugt, ist bestimmt bereit, dafür auch etwas mehr zu bezahlen.

Am Gewürzregal haben wir beispielhaft Pfeffer und Paprikapulver der Eigenmarke gekauft. Beide Produkte sind identisch, nicht jedoch der Preis. In der Schweiz kosten beide Gewürze 59 Rappen (das sind 61 Cent), in Deutschland hingegen sind sie mit 79 Cent fast 20 Cent teurer.

Hier lohnt sich der Weg über die Grenze: Für Gewürze der Eigenmarke bezahlen Einkaufende in der Schweiz rund ein Drittel weniger. | Bild: Maike Stork

Käse und Mozzarella in Deutschland günstiger

Für den Bergkäse, den es in den Aldis beider Länder zu kaufen gibt, bezahlen wir 4,70 Franken beziehungsweise 4,64 Euro. Der Unterschied scheint erst einmal unerheblich, jedoch haben die beiden Produkte nicht das gleiche Gewicht. Am Kilopreis zeigt sich, dass der Schweizer Käse mit 16,49 Franken deutlich teurer ist als der deutsche mit 12,99 Euro.

Mit 16,49 Franken pro Kilo ist der Käse bei Aldi Suisse (links) deutlich teurer als der bei Aldi Süd mit 12,99 Euro. | Bild: Maike Stork

Beim Mozzarella ist der Preisunterschied größer: Hier bezahlen wir für das gleiche Gewicht 89 Cent beziehungsweise 95 Rappen.

Auch Mozzarella ist bei Aldi Suisse teurer als bei Aldi Süd. | Bild: Maike Stork

Aldi Süd und Aldi Suisse unterschieden sich übrigens nicht nur auf preislicher Ebene. Der Schweizer Aldi ist edler aufgemacht als der deutsche und das Sortiment ist um heimische Produkte ergänzt. So sind dort beispielsweise viel mehr Käsesorten zu finden als in Deutschland. Ähnlich verhält es sich mit Wein oder Schokolade. Hier werden zudem auch Markenprodukte in höherer Qualität angeboten.

Unser Fazit

Der Einkauf in der Schweiz lohnt sich nicht wirklich für Deutsche. Während wir in der Schweiz 23,15 Franken (umgerechnet laut Währungsrechner des Bundesverbands deutscher Banken: 24,13 Euro) Franken bezahlt haben, sind es in Deutschland 21,34 Euro. Beim Testkauf im Nachbarland wurden für die gleichen Waren also 2,79 Euro mehr berechnet als in Konstanz.

Testkauf Konstanz: 21,34 Euro | Bild: Maike Stork

Testkauf Kreuzlingen: 23,15 Franken (umgerechnet 24,13 Euro) | Bild: Maike Stork

Doch einige Schweizer Produkte, darunter Olivenöl, Mehl oder Schokolade, können preislich mit dem Niveau jenseits des Zolls mithalten. Wirkliche Schnäppchen sind zwar selten – bei Gewürzen können Deutsche allerdings tatsächlich Geld sparen. Und für Feinschmecker, die auf der Suche nach Schweizer Spezialitäten in hoher Qualität sind, lohnt sich der Weg über die Grenze ohnehin.