Derzeit sind Restaurants, Bars und Cafés wegen der Pandemie geschlossen. Vor allem in der Weihnachtszeit ist dies gleichbedeutend mit doppeltem Verlust: monetär aufseiten der Gastronomen und an Lebensqualität aufseiten der Gäste. Der SÜDKURIER hat einige Wirte in deren Küchen besucht und ihnen bei der Zubereitung einer Spezialität ihres Hauses über die Schulter geschaut. Die Gerichte sind gut nachzukochen, Rezepte, Bilder und Videos helfen Ihnen dabei. Viel Spaß, viel Erfolg – und dann einen guten Appetit.

Das San Martino in der Bruderturmgasse

Jochen Fecht (links) mit seinem Mentor Bertold Siber vor dem San Martino in der Bruderturmgasse. | Bild: Oliver Hanser

Als Jochen Fecht 2014 Küchenchef des San Martino wurde, war bereits irgendwie klar: Früher oder später würde das Haus einen Michelin-Stern erhalten. Der gebürtige Pfullendorfer, der in Stockach aufgewachsen ist, hatte auf seinem jahrelangen Weg durch diverse Gastronomiebetriebe auf Sylt, Mallorca oder in der Schweiz bereits in einigen hoch dekorierten Häusern gekocht. Im Nucturne im Schloss Brunnegg in Kreuzlingen hatte er sich auch bereits selbst einen Stern erkocht. „Natürlich war es das Ziel, dieses Niveau hierher mitzunehmen“, sagt Fecht: „Dass es 2016 geklappt hat, ist umso schöner.“

Bild: Schuler, Andreas

Die Zutaten für vier bis sechs Personen

Gans: eine frische Gans, drei Kilogramm (Jochen Fecht bezieht sein Geflügel aus Oldenburg, er rät von Tiefkühlware ab), Salz, Pfeffer, ein Boskop-Apfel, eine Zwiebel, Beifuß

Rotkraut: ein großer Kopf Rotkraut, eine Flasche Rotwein, 60 ml Rotweinessig, Salz, Pfeffer, zwei Zwiebeln, zwei Boskop-Äpfel, 100 g Gelee, halbe Zimtstange, 3/4 Nelke, 10 Wacholderbeeren zerdrückt, 2 Lorbeerblätter gebrochen

Kartoffelklöße: 1 kg Kartoffeln, 100 g Mehl, 100 g Stärkemehl, 2 Eier, Salz

Bild: Schuler, Andreas

Die Zubereitung

Einen Tag vor dem Servieren das Rotkraut schneiden oder hobeln, Zucker und Salz dazugeben und ordentlich kneten. Den Rotwein und den Rotweinessig hinzugeben und das Kraut herunterdrücken. Ein Gewürzsäckchen mit Zimt, Nelke, Wacholder und Lorbeer dazu. Mindestens einen Tag lang marinieren lassen. Gänseflomen, also Brust- und Eingeweidefett von der Gans, in einem Topf braten – das Fett löst sich und die Grieben werden kross. Im Fett kleingeschnittene Äpfel und Zwiebel in einem hohen Topf mit der Rotkrautmarinade und den klein geschnittenen Grieben rund eine halbe Stunde kochen. Dann auch das Rotkraut hinzugeben und alles nochmals eine Stunde lang köcheln lassen. Die Kartoffeln kochen und zu Brei verarbeiten. Wenn sie handwarm sind, Mehl, Stärke und Eier einarbeiten. Den Teig mit Salz abschmecken. Mit nassen Händen kleine Knödel aus dem Teig formen und in reichlich leicht siedendem Salzwasser zehn Minuten lang ziehen lassen. Steigen die Knödel nach oben, lässt man sie noch fünf Minuten lang schwach köcheln. Die Gans von innen und außen salzen, mit Apfel, Zwiebel und dem Beifuß füllen und verschließen. Nun aufs Blech legen und Wasser hinzugeben, damit das Fett im Ofen nicht herumspritzt. Zunächst eine Stunde bei 175 Grad Umluft erhitzen, kurz herausnehmen und mit der Wasser-Fettmischung mehrmals übergießen, und nochmals für rund 40 Minuten bei 195 Grad Umluft im Ofen lassen. Für den Jus Kalbsbrustknochen bei 235 Grad im Ofen anrösten, dann mit Röstgemüse (Sellerie, Karotten, Zwiebel, Knoblauch) und zwei Teelöffel Tomatenmark im Topf anbraten, immer wieder mit Wasser, Rotwein und Kalbsfond aufgießen und wieder reduzieren lassen. Je länger und öfter, desto intensiver Farbe und Geschmack. Durch ein Tuch oder Spitzsieb filtrieren, gerne mehrmals, und mit Butter und etwas Tomatenmark nochmals aufkochen.

Konstanz kulinarisch Der Gast darf derzeit nicht zum Koch – dann bringen wir den Koch eben zum Gast: Daniel Märkl und sein mediterranes Cordon Bleu vom Ziegelhofstüble in Wallhausen Das könnte Sie auch interessieren

Schritt 1: Rotkraut zubereiten

Video: Schuler, Andreas

Video: Schuler, Andreas

Seine Ausbildung absolvierte Jochen Fecht im Gasthaus Paradies in Stockach bei Rolf Bechler. „Dort habe ich das Handwerk von der Pike auf gelernt“, blickt er zurück. „Es gab keine Maschinen, wir haben alles von Hand gemacht und hatten nur ein Backrohr.“ Diese Erfahrung hilft Fecht heute noch.

Schritt 2: Gans würzen

Video: Schuler, Andreas

Schon als Kind war für Fecht klar, dass er irgendwann als Koch arbeiten will. „Ich habe erstens schon immer sehr gerne sehr gut gegessen“, erzählt er. „Und ich habe meiner Mutter immer über die Schulter geschaut und dabei schon viel gelernt.“

Schritt 3: Gans in den Ofen

Video: Schuler, Andreas

Nach der Ausbildung arbeitete Fecht bei Bertold Siber in dessen legendärem Sternehaus Seehotel Siber und blieb drei Jahre. „Danach wurde ich Küchenchef im Tertianum und Bertold Siber gastronomischer Leiter.“ Nach zwei Jahren folgte der nächste Schritt in der Karriere des Jochen Fecht: Er bewarb sich im weltberühmten Restaurant Tristán von Küchenchef Gerhard Schwaiger auf Mallorca.

Schritt 4: Gans raus aus dem Ofen

Video: Schuler, Andreas

„Ich dachte nicht, dass ich im Tristán genommen werde“, erzählt Fecht heute schmunzelnd. „Doch als Gerhard Schwaiger las, dass ich mehrere Jahre bei Bertold Siber und seiner französischen Küche war, hat es doch geklappt.“ Mit seinem Konstanzer Weggefährten und Restaurantleiter Thomas Haist, der schon früher dort angefangen hatte, heuerte Fecht für ein paar Jahre auf der Insel an, bevor beide getrennt voneinander auf Wanderschaft gingen. 2012 trafen sie in Kreuzlingen wieder aufeinander, hier kochten sie 2013 erstmals kulinarische Sterne vom Himmel.

Schritt 5: Gans tranchieren

Video: Schuler, Andreas

„Unser Traum war es immer, selbstständig zu sein“, erinnert sich Jochen Fecht. Mit dem San Martino klappte es schließlich. Neben dem Restaurant gibt es den Gourmet-Bereich, für den der Koch einen Michelin-Stern verliehen bekommen hat. Bertold Siber, der seit 2004 seinen Ruhestand in Südfrankreich genießt, ist nach wie vor Mentor des 49-Jährigen. Wann immer er kann, unterstützt er seinen einstigen Mitarbeiter. Thomas Haist ist nicht mehr im San Martino, er hat sich mit seiner Lebensgefährtin selbstständig gemacht.

Schritt 6: Teller herrichten

Video: Schuler, Andreas

Julia Hanea und Moritz Sterzik gehören dem Küchenteam von Jochen Fecht an. Die 25-Jährige hat ihre Ausbildung in einer gehobenen Gastronomie in Bayern absolviert. „Mir gefällt die Tatsache, dass wir hier einen Gourmet- und einen à-la-Carte-Bereich haben“, sagt sie. „Das ist eine tolle Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln.“ Moritz Sterzik befindet sich im dritten Lehrjahr. Auch er begreift sein Engagement im San Martino als Chance: „Wer kann schon sagen, dass er in einem Sternehaus gelernt hat?“

Jochen Fecht und sein Team

Video: Schuler, Andreas

Während des Lockdowns bietet Jochen Fecht Sterneküche zum Abholen und Fertiggaren daheim an. Auch für Weihnachten und Silvester können die Gäste ganze Menüs bestellen.

Bild: Schuler, Andreas

„Es geht mir darum, im Gespräch zu bleiben und meinen Leuten Arbeit zu geben“, sagt der Sternekoch. „Wir machen uns als Team immer wieder Gedanken, was möglich ist. Das schweißt auch zusammen in dieser schweren Zeit.“