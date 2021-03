von Jannik Höntsch

Derzeit sind Restaurants, Bars und Cafés wegen der Pandemie geschlossen. Seit Monaten ist dies gleich bedeutend mit doppeltem Verlust: monetär auf Seiten der Gastronomen und an Lebensqualität auf Seiten der Gäste. Die Gerichte sind gut nachzukochen, Rezepte, Videos helfen Ihnen dabei. Viel Spaß, viel Erfolg – und dann einen guten Appetit.

Ein Hauch von Frankreich im Herzen von Konstanz

Obwohl die Brasserie Colette von Fernsehkoch Tim Raue direkt im Herzen der Altstadt liegt, fällt sie von außen gar nicht wirklich auf. Läuft man vom Konstanzer Hafen durch die Unterführung, liegt sie rechts. In der Brotlaube, der kleinen Gasse, die die Marktstätte und den Fischmarkt verbindet. Ein ruhiger Fleck in der sonst so aufgewirbelten Innenstadt.

Seit mittlerweile viereinhalb Jahren hat die Brasserie Colette die Nachfolge des in Konstanz bekannten Kaffeehaus Krone übernommen. Initiator dafür war Tim Raue, der Namensgeber des Restaurants. Der Berliner Sternekoch hat auch in Berlin und München Brasserien eröffnet – immer mit dem Fokus auf seine Interpretation der französischen Küche, zu der auch das Boef Bourguignon zählt.

Die Zutaten für vier Personen Der Fond Fleischparüren von den Ochsenbacken

3 gehackte Knoblauchzehen

3 Esslöffel Tomatenmark

100ml Olivenöl

500ml Rinderfond

250ml Rotwein aus dem Burgund

1 Esslöffel Thymian

1 Esslöffel Rosmarin

Meersalz Die Ochsenbacken 4 Ochsenbacken Gemüse 8 kleine Schalotten

2 mittelgroße Karotten (Scheiben ca. 2cm dick)

16 kleine Champignons

3l Rapsöl

1 Lorbeerblatt

2 Wacholderbeeren

½ Teelöffel weiße, ganze Pfefferkörner Der Speck 180g Bauchspeck Die Zwiebelchips 2 rote Zwiebeln

Puderzucker Zum Anrichten 500ml Olivenöl

2 Lorbeerblätter, in feine Streifen geschnitten

Die Zubereitung

Fleischparüren, Knoblauchzehen und Tomatenmark kurz in Olivenöl anschwitzen, mit Rinderfond und Rotwein ablöschen. Anschließend mit den Kräutern und dem Salz abschmecken, 10 Minuten köcheln lassen und danach grob passieren. Die Ochsenbacken von überschüssigen Fett- und Fleischteilen befreien. Scharf von allen Seiten anbraten und mit dem oben hergestellten Fond bedecken. Für ca. 6 Stunden bei 90 Grad Celsius im Ofen garen. Danach den Fond durch ein Sieb passieren und eventuell mit etwas Speisestärke abbinden. Die Ochsenbacken in grobe Würfel schneiden und wieder in die Sauce geben. Schalotten, Karotten und Champignons in Rapsöl mit den Gewürzen 3 Stunden bei 90 Grad Celsius conferieren. Aus dem Fett heben und kurz abtropfen lassen. Dann zu den Ochsenbacken geben Bauchspeck in grobe Würfel schneiden und in der Pfanne auslassen. Zusammen mit dem ausgelassenen Fett ebenfalls zu den Ochsenbacken geben. Die Zwiebeln vom Strunk an in dünne Scheiben schneiden. Mit Puderzucker bestäuben und 8 Stunden bei 50 Grad Celsius im Ofen oder im Dörrgerät trocknen lassen. Alle Bestandteile nochmals vorsichtig verrühren und mit dem Olivenöl, Salz, Pfeffer und gehacktem Thymian und Rosmarin abschmecken. In einem tiefen Teller servieren und mit fein geschnittenen Lorbeerblättern und Zwiebelchips dekorieren. Genießen!

Mindestens einmal im Jahr ist Tim Raue selbst an den Standorten seiner Restaurants. In der Zwischenzeit übernehmen das Kommando aber andere. Seit einigen Jahren ist das in Konstanz unter anderem der Küchenchef Van Hung Nguyen. Ein groß gewachsener, sehr herzlicher Mann.

Wenn er so über seine Arbeit als Koch spricht, wirkt er glücklich, obwohl das eigentlich überhaupt nicht sein Berufswunsch war. „Ich bin da so reingerutscht“, erklärt er mit einem Lächeln auf den Lippen. Es war eine Reise, von der man einst nicht ahnen konnte, dass sie ihn mal zum Küchenchef eines so großen Restaurants machen würde.

Schritt 1: Ochsenbacken von überschüssigem Fett befreien

Video: Hanser, Oliver

Aufgewachsen ist Nguyen in Meßstetten, einer Kleinstadt auf der Schwäbischen Alb. Dort machte er zunächst seinen Hauptschulabschluss, dann seinen Werkrealschulabschluss, später die Fachhochschulreife. Nach zwei Jahren im Wehrdienst, begann er eine Ausbildung. „Erst wollte ich in Richtung Architektur“, erinnert er sich.

Schritt 2: Ochsenbacken scharf anbraten und in die Sauce geben

Video: Hanser, Oliver

Schon seit seiner Kindheit zeichnet Nguyen gern, interessiert sich sehr für japanische Comics. Ganz überzeugt hatte ihn die Idee der Architektur aber doch nicht. Stattdessen bewarb er sich, weil er privat gern kocht, bei einem Hotel-Restaurant in Meßstetten als Koch-Lehrling. „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Gastronomie ist einfach eine Familie“, erzählt er.

Schritt 3: Gemüse in Rapsöl geben

Video: Hanser, Oliver

Nur an die Arbeitszeiten musste er sich gewöhnen. 15 Jahre lang hatte er Wing-Tsun gemacht, einen chinesischen Kampfsport, mit dem er deshalb aufhören musste. An seiner Begeisterung für den Beruf änderte das nichts. Es ist die Vielfalt, die er so liebt.

Schritt 4: Bauchspeck anbraten

Video: Hanser, Oliver

In der „Brasserie Colette“ ist der 39-Jährige deshalb genau richtig. Seit 2015 arbeitet er mittlerweile dort. Dabei hat für ihn Tim Raues eurasische Küche eine große Rolle gespielt. „Es hat mich sehr interessiert, weil ich selbst Wurzeln aus Asien habe und die Familie meiner Mutter in der Bretagne lebt.“

Schritt 5: Gemüse absieben

Video: Hanser, Oliver

Nguyen selbst lebt seit mittlerweile 13 Jahren in Konstanz, wohnt gemeinsam mit seiner Verlobten in der Altstadt, unweit der „Brasserie Colette“ und dem Tertianum. Denn besonders ist an dem Restaurant längst nicht nur die Kulinarik, sondern auch die Integration in die Seniorenresidenz im gleichen Haus. „Salopp gesagt haben die Bewohner hier eine Mietwohnung und können sich bei uns zum Essen anmelden.“

Schritt 6: Verrühren und abschmecken

Video: Hanser, Oliver

Für den aktuellen Lockdown bedeutete diese Situation demnach aber auch strengere Maßnahmen. Täglich wird die gesamte Belegschaft, auch die 20 Mitarbeiter der „Brasserie Colette“ und alle Bewohner per Schnelltest getestet. Mitunter auch ein Grund, warum für das Restaurant während dem Lockdown weder ein Abholservice noch ein Lieferdienst in Frage kam.

Schritt 7: Genießen!

Video: Hanser, Oliver

„Uns hat Corona sehr getroffen“, erzählt Nguyen. „Alle Mitarbeiter haben Existenzängste. Einige haben Familien, in der beide Elternteile in der Gastronomie arbeiten und nun in Kurzarbeit sind.“ Es ist eine angespannte Situation, auch in der „Brasserie Colette“. „Wir wären froh, wenn der Lockdown so langsam vorbei wäre“, erklärt er.