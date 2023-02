Nach zwei Jahren fasnachtsloser Dunkelheit folgt auf die bunte Fasnacht dieses Jahr traditionsgemäß wieder der Fastenfunken auf dem Litzelstetter Purren. Dieses Ereignis soll den Winter vertreiben und den Frühling einläuten.

„Nach langer Zeit der Pandemie können wir endlich wieder einen Fastenfunken veranstalten“, sagt Julian Kleiner, Vorsitzender des veranstaltenden Fanfarenzugs Kuckuck, voller Vorfreude. Anfangs hatte der Fanfarenzug die Veranstaltung gemeinsam mit der Narrenzunft Kuckuck ausrichtet, aber die Organisation im Jahr 1992 komplett übernommen.

Für die Errichtung des Holzstapels, der auf etwa neun Meter Höhe geschätzt wird, werden ungefähr 25 Tonnen Material benötigt, das die Mitglieder des Fanfarenzugs selbst beschafft. Die Stangen für das äußere Gerüst bestünden hauptsächlich aus Totholz aus den umliegenden Wäldern.

Recycling auf Kuckucks-Art

Das Füllmaterial bestünde aus Christbäume von den Sammelstellen, erzählt Kleiner. Die Kuckuck sind schlau: Wenn sie schon sammeln – das dauere ein bis zwei Tage – dann so viel, dass sie Brennmaterial für zwei bis drei Fastenfunken zusammenbekommen.

Begonnen hat der Aufbau für den 32. Funken schon am Freitag Mittag und dauern werde es auch bis kurz vor Veranstaltungsstart. Dabei sind zeitweise bis zu 25 Helfer beschäftigt. Sie versorgen die Schaulustigen schon ab 15 Uhr mit Grillwürsten und mit Getränken, darunter Cola, Wasser, Bier, Sekt und Glühwein.

Fackelumzug zum neun Meter hohen Holzstapel

Auftakt der beliebten Aktion am ist der Fackelumzug am Samstag, 25. Februar, um 19 Uhr an der Grillstelle am Purren. Alle, die eine Fackel tragen möchten, sollten schon um 18.30 Uhr da sein. Die Fackeln können vor Ort erworben und Kinder sollten von ihren Eltern begleitet werden. Wie viele Gäste kommen, ist jedes Jahr unterschiedlich. „Mehrere Hundert Besucher bei gutem Wetter wären sehr schön“, findet Julian Kleiner.

Kaum ist der Fackelumzug am Holzstapel angelangt, wird das Feuer entfach. Der Funken werde auch in der Nacht nicht gelöscht, da der Fanfarenzug noch bis spät in die Nacht mit dem Abbau beschäftigt sei. So könne man sicher sein, dass nichts passiere, berichtet Kleiner. Die Überreste des Großfeuers würden die Mitglieder des Fanfarenzugs morgens aufräumen, sagt er.

Auch Igelfreunde bräuchten sich keine Sorgen machen. Der Holzstapel werde erst zum einen erst kurz vor dem Anzünden errichtet, zum anderen würden dauerhaft Leute drumherum beschäftigt sein; da hätten Igel gar keine ruhige Minute, um hineinzukrabbeln.

Die Wetterprognose ist aktuell noch vielversprechend. Bei zu starkem Wind allerdings werde das Funkenfeuer auf Sonntag verschoben, denn das wäre gefährlich. Die Uhrzeiten von Standbetrieb, Fackelumzug und Anzünden des Feuers blieben die gleichen.