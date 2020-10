Patrick Romer und seine schottischen Hochlandrinder. Das ist eine perfekte Beziehung. „Sie sind meine Leidenschaft“, sagt der 24-Jähriger. „Wenn ich hier auf der Wiese bei ihnen bin, geht es mir gut. Dann bin ich glücklich.“ Dieses Glück könnte jedoch gerne noch eine Steigerung erfahren. Zum Beispiel durch eine Frau.

Patrick Romer im Kreise seiner Tiere. Gerne hätte er hier auf der Wiese hinter dem Hof eine weibliche Begleitung an seiner Seite.

„Ja“, sagt Patrick Romer und grinst, ich würde mich schon freuen, wenn es klappen würde.“ Klappen bedeutet in seinem Fall: Wenn er in der RTL-Show „Bauer sucht Frau„ tatsächlich sein passendes Gegenstück nicht nur suchen – sondern auch finden würde. „Ich träume von einer leidenschaftlichen und humorvollen Frau.“

Er selbst weiß es natürlich schon – die am Montag um 20.15 Uhr ausgestrahlte Sendung wurde bereits vor einigen Wochen aufgezeichnet. Aber selbstverständlich darf er nicht verraten, ob er seine Herzdame gefunden hat oder nicht.



Der junge Mann, dessen Familie seit 1999 in Dingelsdorf-Oberdorf die liebevollen, zotteligen und stämmigen Tiere züchtet, bricht bei der Sendung alle Rekorde. Laut RTL haben sich noch nie so viele Frauen für einen der zur Auswahl stehenden Bauern beworben. „Das macht mich schon ein wenig stolz“, sagt Patrick Romer dazu.

Reihenweise Angebote von Frauen

Und Fakt ist auch: In den Tagen und Wochen nach der Pilotsendung am Pfingstmontag, als sich die dreizehn Bauern und eine Bäuerin vorstellten, war der Oberdorfer Landwirt und Student ein gefragter (junger) Mann. In den sozialen Netzwerken reihten sich die Kommentare junger Frauen hundertfach aneinander – er konnte sich vor Angeboten kaum retten.



„Ein Mädel hat mich sogar gestalkt“, erzählt er. Sprich: dauerhaft belästigt. „Die ist ständig ums Haus herumgelungert. Das war echt unheimlich und nicht mehr schön.“ Irgendwann hat sie offenbar aufgegeben und ist verschwunden.

Eine Gruppe junger Frauen aus Stuttgart verlegte extra wegen des begehrten Junggesellen ihren Sommerurlaub an den Bodensee – und suchte den Angehimmelten auf. „Das wiederum war echt lustig“, sagt er augenzwinkernd.

Der Sender leitete 42 Bewerbungen junger Frauen an Patrick Romer weiter. Von denen durfte der 24-Jährige sechs nach Konstanz einladen, sie waren in unterschiedlichen Hotels untergebracht, damit sie sich nicht über den Weg laufen.



Für den Tag des Dreh wurde die MS Uhldingen der Bodenseeschiff-Betriebe gechartert. Während Patrick Romer mit Moderatorin Inka Bause auf dem Mitteldeck wartete, bestiegen die Frauen das Schiff. „In Dreiergruppen sind sie dann zu mir hochgekommen“, erinnert sich Patrick Romer. „Da gab‘s dann ein bisschen Smalltalk. Die waren echt alle sechs toll.“

Die Sendung Die Bauern werden in einer Pilotsendung mehrere Monate vor Beginn der Staffel vorgestellt. Die Bewerberinnen können ihnen persönliche Briefe schreiben. Aus den Bewerbungen wählen die Bauern zwei bis sechs Frauen aus, die eingeladen werden. Hier können sich die Landwirte für eine Bewerberin entscheiden, die sie auf ihren Hof einladen. Dort müssen sich die angehenden Bäuerinnen auf dem Feld und im Stall beweisen und versuchen, das Herz des Bauern zu erobern. Nach einer Woche gehen die Paare wieder getrennte Wege. Ob sich eine feste Beziehung gebildet hat, wird in der Finalshow kurz vor Weihnachten gezeigt.

Während der Fahrt auf dem Obersee war die Zeit des gegenseitigen Kennenlernens gekommen. Patrick Romer verbrachte mit jeder Bewerberin im sogenannten Speed-Dating mehrere Minuten – immer begleitet von Kamerateams. „Daran mussten wir uns erst einmal gewöhnen“, sagt er. „Aber das sind nun mal die Spielregeln und die Mitarbeiter waren echt super cool.“



Am Abend dann musste sich der begehrte Junggeselle entscheiden – was ihm nicht leicht fiel. „Ich habe mich echt schwer getan, denn die waren alles sechs großartig. Außerdem willst du ja auch niemandem vor den Kopf stoßen.“

Immerhin: Auf seinen Wunsch durften am nächsten Tag sogar drei junge Frauen zu ihm nach Hause, um die Hof-Woche mit ihm zu verbringen. Patrick Romer holte sie in Litzelstetten stilecht mit dem Traktor ab. „Da wir nicht ausreichend Platz haben, sind sie jeden Abend wieder in die Stadt ins Hotel und morgens sind sie wieder nach Oberdorf gebracht worden.“



Bei der Hof-Woche hat der Bauer den drei gesuchten Frauen sein Leben vorgestellt. Sie pflegten die Tiere, gingen an den See oder machten Touren mit dem Traktor. „Wir hatten echt viel Spaß miteinander“, erinnert sich Patrick Romer.

„Ein Riesenspaß. Echt mega“

Hat es denn gefunkt zwischen ihm und einer der jungen Damen? Dazu darf er nichts sagen. Die Erfahrung, die er bisher mit der Show gemacht hat, möchte er nicht missen. „Das war ein Riesenspaß“, sagt er. „Es ist zwar komisch, sich selbst im TV zu sehen und es ist auch nicht jedermanns Sache, so viel von sich preis zu geben. Aber ich fand es mega.“



Corona ist übrigens auch bei „Bauer sucht Frau“ ein Thema, wie der Oberdorfer erzählt: „Bevor wir aufeinander trafen, mussten wir uns testen lassen. Erst danach konnte es losgehen.“

Am Montag fliegt er nach Berlin, wo ab Dienstag für die große Wiedersehensshow kurz vor Weihnachten alle Beteiligten zusammen kommen. Im Hotel, am Abend vor der Aufzeichnung, werden erneut alle Personen getestet.