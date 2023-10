Konstanz vor 2 Stunden Den Poller in der Fahrradstraße hat es wieder einmal erwischt Monatelang herrschte Ruhe um Südbadens bekanntesten Sperrpfosten in Petershausen. Nun ist er wieder eingeknickt. Schuld daran war diesmal allerdings kein Autofahrer.

Am Donnerstag stand er wieder. Der Poller auf der Fahrradstraße in Petershausen ist am Mittwochabend umgefahren worden, nachdem es lange ruhig um ihn war. | Bild: Oliver Hanser