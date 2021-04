Konstanz Nur für Abonnenten vor 35 Minuten

Dem Bistro-Pächter vom Strandbad Litzelstetten reicht es: Nach dem für ihn überraschenden Ausschankverbot für Alkohol öffnet er vorerst nicht mehr

Oliver Krüger vom Strandbad Litzelstetten ist frustriert und übt Kritik an der Informationspolitik des Landkreises, dessen Alkoholverbot in der Öffentlichkeit kurz vor Karfreitag nicht nur die Bistro-Betreiber überraschte. Auf mehreren Zetteln im Strandbad steht deshalb: „Wir öffnen erst wieder, wenn wir verkaufen dürfen, was wir verkaufen wollen.“