Konstanz vor 1 Stunde

Defekter Aufzug im Konstanzer Bahnhof verursacht mühselige Schlepperei von Gepäck – doch die Liste der Beanstandungen ist noch viel länger

Ein Bahnkunde verschafft seinem Ärger über die Gesamtsituation am Bahnhof in einer Beschwerde an die Stadtverwaltung Luft. Für die gibt es nichts zu beschönigen – doch sie hofft, dass sich mit der Sanierung alles zum Besseren wendet. Mit der Umgestaltung des Bahnhofsplatzes soll im Frühjahr begonnen werden.