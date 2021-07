In der Broschüre „Konstanz in Zahlen“ sind die wichtigsten Eckdaten für 2020 zu Bevölkerung, Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Soziales, Bildung und Kultur in der Stadt aufgeführt. Die Zahlen aus 2020 werden mit denen aus dem Jahr 2015 verglichen.

Hauptwohnsitz in Konstanz (+1,84%)

84.290 Einwohner im Jahr 2015

85.837 Einwohner im Jahr 2020

Wie das Pressereferat der Stadt Konstanz schreibt, seien im Jahr 2020 viele positive Entwicklungstrends der letzten Jahre in Folge der Corona-Pandemie gebremst oder sogar umgekehrt worden. Dennoch habe sich in manchen Bereichen eine positive Entwicklung fortgesetzt.

So erwirtschafteten Konstanzer Unternehmen 2020 insgesamt 4.760,5 Millionen Euro, das ist eine Zunahme von über sieben Prozent im Vergleich zu 2015 (4.429,3 Mio. Euro). Auch die Kaufkraft im Einzelhandel stieg gegenüber den Vorjahren. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sank gegenüber dem Vorjahr nur minimal und liegt immer noch deutlich über der Zahl von 2015.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich besonders in den Bereichen Tourismus und Kultur. Die Zahl der Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben sinkt auf 694.981 – das ist der niedrigste Wert seit sieben Jahren. Der Anteil ausländischer Übernachtungsgäste halbiert sich. Alle Kulturbetriebe und Freizeiteinrichtungen weisen enorme Rückgänge bei den Besucherzahlen auf.

Besucher in Konstanzer Bädern (-28,8%)

1.071.262 Besucher im Jahr 2015

762.611 Besucher im Jahr 2020

Die Arbeitslosenquote in Konstanz stieg auf 4,7 Prozent. 2015 hatte Konstanz noch eine Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent, die in den Folgejahren stetig abnahm. Die Arbeitslosenquote liegt, wie in den Vorjahren, leicht über der des Landes Baden-Württemberg (4,1 Prozent), aber unter der deutschlandweiten Quote (5,9 Prozent).

Die Einwohnerzahl in Konstanz nimmt 2020 das erste Mal seit vielen Jahren leicht ab. Im Vergleich zum Jahr 2019 ist die Wohnbevölkerung um 0,6 Prozent gesunken. Das entspricht 495 Personen.

Die kostenlose Broschüre liegt ab Ende Juli 2021 an den Informationsstellen der Stadt, in den Ortsverwaltungen und bei der Tourist-Information aus. Online ist die Broschüre unter www.statistik.konstanz.de zu finden.