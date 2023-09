Am Freitag, 1. September, hat das Wollmatinger Dorffest begonnen – und die Besucher strömten in den Konstanzer Stadtteil, um dabei zu sein. Auch das Wetter spielt an allen drei Festtagen mit. Wer den Festauftakt am Freitagabend auf dem Engelsteig besucht hat, zeigen diese Bilder.

Galerie 1: Am ersten Festtag des Wollmatinger Dorffests feiert ganz Konstanz mit

Am ersten Festtag des Wollmatinger Dorffests feiert ganz Konstanz mit Galerie 2: Beim Dorffest treffen sich Anwohner und Besucher auf dem Engelsteig

Am Freitag, 1. September, fand um 19 Uhr findet die offizielle Eröffnung des Dorffestes in Wollmatingen gemeinsam mit den Vereinen und der Gemeinschaft der Fanfarenzüge statt. | Bild: Hanser, Oliver

Weitere Bilder aus Konstanz vom Freitag

Während in Wollmatingen am Freitagabend gefeiert wurde, war auch die Niederburg gut besucht: Hier gab es den Gassenfreitag. Die September-Ausgabe der beliebten Veranstaltung im ältesten Stadtteil von Konstanz ist gut besucht gewesen, das zeigen auch die beiden Bildergalerien, die an diesem Abend entstanden sind.

So volle Niederburg-Gassen können nur eines bedeuten: Es ist Gassenfreitag! Die nächste und für 2023 letzte Ausgabe findet am Freitag, 7. Oktober, statt. | Bild: Hanser, Oliver

Zweiter Festtag in Wollmatingen am Samstag

Mit der Cover-Band „Wilde Engel“ geht es am zweiten Festabend rund. Auf dem Engelsteig ist am Samstag, 2. September, beste Stimmung angesagt. Und der SÜDKURIER ist mittendrin: Fotograf Oliver Hanser hat in Bildern festgehalten, wie die Konstanzer an diesem Abend die Sau rausgelassen haben.

Strahlende Gesichter vor der Festbühne: Am Samstagabend, 2. September, heizte die Band „Wilde Engel“ dem Wollmatinger Dorffest ein. | Bild: Hanser, Oliver

Dritter und letzter Tag des Dorffests am Sonntag

Das Fest im Herzen von Wollmatingen neigt sich dem Ende zu: Am Sonntag, 3. September, lassen die Einheimischen ihr Dorffest ganz gemütlich ausklingen. Bei verschiedenen Speisen – von süß bis deftig – treffen sie sich nochmals auf dem Engelsteig. Für Stimmung sorgt dabei die Jugendkapelle des Musikvereins.