Konstanz vor 5 Stunden Das war ein Ladendiebstahl zu viel: Bei zwei Männern wird 10.000 Euro Diebesgut gefunden Zwei Männer stehlen am Samstag in einem Elektrofachgeschäft in Konstanz – schon wieder, denn das Sicherheitspersonal kennt die beiden schon. Als die Polizei die Wohnräume der Männer durchsucht, findet sie viel Diebesgut.

Die Polizei war am Samstag in Konstanz in der Schneckenburgstraße im Einsatz (Symbolbild). | Bild: Heiko Kueverling