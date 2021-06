Lärm auf der Straße und Urin im Garten: Anwohner klagen über den Auftritt der Fahrzeugprotzer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Konstanz. Stadträte fordern Konsequenzen.

Zuerst habe sie an eine Umleitung gedacht. Petra Geusch-Leuthe wohnt direkt an der Ortsdurchfahrt in Wollmatingen. Am Samstag gegen 23.30 Uhr, so sagt sie, sei sie von Autolärm aufgeschreckt worden. Erst als es immer mehr Fahrzeuge wurden, die durch