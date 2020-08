Die Stadt Konstanz engagiert sich aktiv in Sachen Gesundheitsvorsorge. Der Konstanzer Uli Blum weist auf die Bewegungsparcours, die von allen Generationen rege genutzt werden, und die Bäderlandschaft hin. Seiner Ansicht nach fehle aber ein wesentlicher Baustein: Ein Kneipp-Becken. „Das wäre das i-Tüpfelchen“, findet er.

Auf die Idee, auch in Konstanz ein solches Angebot zu schaffen, kam er, nachdem er einen Vortrag zum Thema Kneippen gehört hatte. „Wassertreten regt den Kreislauf, die Durchblutung und den Stoffwechsel an und ist gut für die Venen“, berichtet Uli Blum. Dazu noch Armbäder, welche der Durchblutung von Armen, Herz und Lunge dienlich seien.

Dieser weitere Baustein passe ideal in das Präventionskonzept der Stadt Konstanz, findet Blum, der bereits eine Anfrage an Oberbürgermeister Uli Burchardt richtete und sich jetzt noch an das Amt für Bildung und Sport, die Bädergesellschaft Konstanz und den Altenhilfeverein wenden will, um für seine Idee zu werben.

Auch in Radolfzell und Allensbach gibt es Kneipp-Becken

Etwa 200.000 Euro müssten für ein Kneipp-Becken veranschlagt werden, hat Uli Blum bereits recherchiert. „Ich weiß, wie knapp der städtische Haushalt ist“, stellt der ehemalige Stadtrat fest und fügt gleich an: „Die ersten Sponsoren haben sich bereits gemeldet und man müsste überprüfen, ob es vielleicht auch Zuschüsse gibt.“ Machbar müsste das Projekt sein, ist er überzeugt, schließlich hätten auch anderen Städte und Gemeinden, wie beispielsweise Radolfzell und Allensbach, Kneipp-Becken für ihre Bürger realisiert.

Einen möglichen Standort hat Uli Blum bereits mit der Thermalwiese gefunden. Diese liegt zwischen dem Schloss Seeheim und dem Hörnle. „Hier gibt es bereits eine gefasste Thermalquelle und entsprechende Sitzmöglichkeiten, so dass Zusatzkosten entfallen.“ Weitere Vorteile: Direkt oberhalb des Standorts befindet sich ein Bewegungsparcours und das Areal sei mit allen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Übrigens: Ideen und Anregungen nimmt Uli Blum gerne per Mail (HelgaUlrichBlum@web.de) entgegen.