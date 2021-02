Diese Landtagswahl ist anders: Selten waren die Herausforderungen für Politiker so groß und die Erwartungen der Bürger an sie so hoch. Ein Jahr Corona, ein Jahr mit Kontaktbeschränkungen, Lockdowns, Schul- und Kitaschließungen. Da stellt sich die Frage: Wer kann Krise? Diejenigen, die in Stuttgart gerade das Sagen haben oder können das andere besser?

Darüber entscheiden die Bürger bei der Landtagswahl am 14. März. Und sie entscheiden darüber, welcher Kandidat aus ihrem Wahlkreis ihre Interessen im Landesparlament vertritt oder gar in Regierungsverantwortung. Dabei umfasst der Landkreis Konstanz zwei Wahlkreise: Konstanz und Singen.

Das Video ist ab Donnerstag abrufbar

Eine seltene, wenn nicht gar die einzige Gelegenheit, einige Kandidaten des Wahlkreises Konstanz direkt kennenzulernen, besteht ab dem morgigen Donnerstag: Dann ist die SÜDKURIER-Wahlarena eröffnet und als Video auf der Homepage des SÜDKURIER unter www.suedkurier.de/podium abrufbar.

Die SÜDKURIER-Wahlarena mit Kandidaten des Wahlkreises 56 Konstanz moderiert Torsten Lucht, Leiter der Lokalredaktion Konstanz. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Eva Marie Stegmann bei der Moderation der SÜDKURIER-Wahlarena zur Landtagswahl 2021 im Stadttheater Konstanz mit Kandidaten des Wahlkreises Konstanz. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Bei den Veranstaltungen, die aus Gründen des Infektionsschutzes ohne Publikum aufgezeichnet wurde, treffen die Direktkandidaten der derzeit im Landtag vertretenen Parteien aufeinander.

Corona-Schnelltests und Masken für alle Die Aufzeichnungen der Wahlarenen fanden unter strengen Hygiene-Auflagen statt. Ein entsprechendes Konzept war mit den Behörden abgestimmt. So mussten sich alle Kandidaten einem Corona-Schnelltest unterziehen, ebenso Techniker und alle an den Produktionen Beteiligte. Abseits der Bühne galt Maskenpflicht und das Abstandsgebot.

Bei der Wahlarena des Wahlkreises Konstanz sind dies Levin Eisenmann (CDU), Petra Rietzler (SPD), Jürgen Keck (FDP), Nese Erikli (Bündnis90/Grüne) und Thorsten Otterbach (AfD).

Levin Eisenmann (CDU) | Bild: Rau, Jörg-Peter

Stadttheater Konstanz wird zum Fernsehstudio

Die Kandidaten sind für die außergewöhnlichen Veranstaltungen auf Einladung des SÜDKURIER nach Konstanz ins Stadttheater gekommen, das zum Fernsehstudio umfunktioniert worden ist. Wo im September noch das Stück „Jeder stirbt für sich allein“ nach dem Roman von Hans Fallada gespielt wurde, stehen nun also die Politiker auf der Bühne und stellen sich den Fragen der SÜDKURIER-Redakteure. Und das sei gleich vorweggenommen: Alle Kandidaten haben überlebt.

Petra Rietzler (SPD) | Bild: Rau, Jörg-Peter

Das Thema Impfen erhitzt die Gemüter

„Wir können alles. Außer Hochdeutsch“: Mit diesem genialen Werbespruch punktete Ende der 90er Jahre das Land Baden-Württemberg und warb augenzwinkernd für das Land der Cleverle, Schaffer und Macher. Baden-Württemberg, das Musterländle – das Bild hat Kratzer bekommen. „Wir können alles. Außer Impfen“, würden wohl heute Spötter sagen.

Besonders clever scheint zumindest den Kandidaten der Oppositionsparteien nicht, was die derzeitige Landesregierung in Sachen Corona-Management und Impf-Strategie abliefert. Das wird in der Wahl-Arena deutlich. Nebeneinander auf der Theaterbühne positioniert, ringen die Akteure um Argumente, Konzepte und Antworten.

Jürgen Keck (FDP) | Bild: Rau, Jörg-Peter

Die Moderatoren Eva Marie Stegmann und Torsten Lucht von der Lokalredaktion Konstanz erleben die Veranstaltung als sehr erfrischend, weil es einen deutlichen Unterschied zu herkömmlichen Saalveranstaltungen gibt.

Die Gelegenheit zur Debatte untereinander wird weit mehr genutzt, wodurch die jeweiligen politischen Haltungen stark an Kontur gewinnen. Gut möglich, dass das am TV-Format liegt, denn auch für Landespolitiker gehört eine Veranstaltung mit mehreren hundert Besuchern nicht zur Routine.

Thorsten Otterbach (AfD) | Bild: Rau, Jörg-Peter

Gleichzeitig bleibt bei aller Diskussionsfreude der Respekt vor dem politischen Mitbewerber gewahrt. So entsteht eine in jeder Phase spannende Debatte mit hohem Unterhaltungsfaktor – für die Zuschauer eine wichtige Orientierungshilfe bei der Wahlentscheidung.

Die Diskussion erfährt übrigens einen zusätzlichen Reiz, weil Nese Erikli und Jürgen Keck ihre Erfahrungen als amtierende Landtagsabgeordnete einbringen können, während Levin Eisenmann, Petra Rietzler und Thorsten Otterbach ihre vom parlamentarischen Alltag unbelasteten Ansichten vorbringen können.

Nese Erikli (Grüne) | Bild: Rau, Jörg-Peter

Kreis der Kandidaten begrenzt

Bei der Auswahl des Teilnehmerkreises orientierte sich die Redaktion an dem im Wahlergebnis 2016 deutlich gewordenen Willen der Bürger. Die Baden-Württemberger haben 2016 fünf Parteien über die fünf-Prozent-Hürde und damit in den Landtag gebracht, entsprechend waren zu den Wahlarenen nun die Direktkandidaten von Bündnis90/Die Grünen, CDU, SPD, AfD, FDP eingeladen.

Ein weiteres Kriterium waren die Platzverhältnisse der Stadttheater-Bühne: Mehr als fünf Personen sind dort aus Gründen des Infektionsschutzes nicht unterzubringen. Die jeweils beiden Moderatoren mussten, um das Abstandsgebot einzuhalten, von ihren Plätzen im Zuschauerbereich agieren.

Beide Sendungen über die SÜDKURIER-Wahlarenen für die Landtagswahlkreise 56 Konstanz sowie 57 Singen gibt es ab Donnerstag, 18. Februar, auf der Internet-Seite des SÜDKURIER unter www.sk.de/podium als Video zum Anschauen.