Mitte August verwandelt sich in Konstanz das Ufer des Bodensees zu einer kunterbunten Freilichtbühne, die sich über fast vier Kilometer erstreckt. Über Musik und Akrobatik bis hin zu Showeinlagen und Mitmachprogrammen bietet das diesjährige Seenachtfest 2023 in Konstanz ein abwechslungsreiches Angebot für die Besucherinnen und Besucher. Dazu gehört das Seefeuerwerk, das traditionell als Highlight des Open-Airs gilt.

Wann findet das Seenachtfest 2023 statt? Was hat das Programm zu bieten? Wir liefern Ihnen die Antworten auf diese Fragen und verraten als i-Tüpfelchen außerdem, wo Sie die besten Aussichtspunkte finden, um das Seefeuerwerk bestaunen zu können.

Konstanzer Seenachtfest 2023: Termin - wann findet das Fest statt?

In diesem Jahr findet das Sommer-Open-Air am Samstag, dem 12 August 2023 statt. Das Veranstaltungsgelände, das sich über die Bereiche der Seestraße, Stadtgarten und Hafenstraße bis zum Festplatz Klein Venedig entlang des Konstanzer Hafenbereichs erstreckt, beginnt um 15 Uhr mit dem eigentlichen Programm. Jeder der vier Abschnitte hat dabei seinen eigenen Themenschwerpunkt.

Das Programm auf dem Seenachtfest 2023 in Konstanz

Wie bereits erwähnt, bietet das Konstanzer Seenachtfest 2023 ein facettenreiches Programm für die Besucherinnen und Besucher an. Wie der grobe Plan am Samstag, dem 12. August 2023 ausschaut, das zeigen wir Ihnen in einer kurzen Übersicht:

14.00 Uhr: Kassenöffnung

15.00 Uhr: Programmbeginn in Stadtgarten, Hafen- und der Seestraße

18.00 Uhr: Programmbeginn auf Klein Venedig

22.15 Uhr: Seefeuerwerk (Deutschland & Schweiz)

0.00 Uhr: Veranstaltungsende in der Seestraße

2.00 Uhr: Veranstaltungsende in Stadtgarten, Hafenstraße und Klein Venedig

Selbstverständlich wollen wir Ihnen auch nicht vorenthalten, was die jeweiligen Bereiche zu bieten haben:

Seestraße:

Singer-Songwriter entlang des Ufers

Liveband "Shades of Soul"

Puppentheater mit "Sperlichs Figurentheater"

Tamals Clownschule: Mitmachzirkus & Seifenblasenshows

Feuershows von Robin Mehnert– Wasserskishow des DSMC

Wasser-Walking-Bälle für Kinder

Zaubertöpferscheibe– Tanzwerk Konstanz: Mitmachangebote

Villa Prym: Kunst & Illumination der Konstanzer Künstlerfamilie Greis

Musikverein Allmannsdorf

Modellboote-Ausstellung des Modellskipper Club Konstanz

Seenachtfest-Markt

Gastronomie

Konzil:

Fanfarenzug und Fahnenschwinger der NG Niederburg

Hafenstraße:

Fanfarenzug und Fahnenschwinger NG Niederburg vor dem historischen Konzil

Seenachtfest-Markt

Hafentreiben / Schiffe der weißen Flotte

Lago-Brücke:

Chill-Area: Seeoase direkt an Bodenseeufer

Foodtrucks & Longdrink-Bars

· Radio 7-DJ-Tower:

19:00 – 20:45 - Lucas Butler

20:45 – 22:15 - Chris Montana

23:00 – 23:30 - Max Lean

23:30 – 01:00 - Plastik Funk

01:00 – 01:30 - Max Lean + Melanie Wehbe Live

01:30 – 02:00 - Finale Grande Chris Montana & Max Lean

Stadtgarten:

Livemusik mit lokalen Bands

SWR Fernsehen präsentiert: Guildo Horn und die orthopädischen Strümpfe

Spielwiese für Kinder

Sunset Sounds

Konstanzer DJ-Kollektiv

Zauberhafte Dekoration & Illumination

Regionale Gastronomie

Der Höhepunkt: Das Feuerwerk beim Konstanzer Seenachtfest 2023

Das Seefeuerwerk beim Konstanzer Seenachtfest kann definitiv als Höhepunkt des Open-Airs beschrieben werden. Dabei sorgen die beiden Nachbarstädte Konstanz und Kreuzlingen dafür, dass sich der Himmel in ein Meer aus bunten Farben verwandelt. Das Feuerwerk findet, wie man dem Programm entnehmen kann, um 22.15 Uhr sowohl auf der deutschen, als auch auf der schweizerischen Seite statt.

Folgende Orte locken mit einer wunderbaren Aussicht auf das Seenachtfest-Feuerwerk: