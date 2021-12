Konstanz vor 35 Minuten

„Das Reservierungsbuch bleibt leer“: Wie Konstanzer Gastronomen mit der Welle von abgesagten Weihnachtsfeiern kämpfen

Noch knapp drei Wochen sind es bis Heiligabend und immer häufiger werden Weihnachtsfeiern in der Konstanzer Gastronomie abgesagt. Zu groß ist die Gefahr vor der Ausbreitung des Virus in der gesamten Firma, zu hoch die derzeitigen Infektionszahlen. Die ohnehin schon gebeutelte Branche muss im zweiten Corona-Winter erneut mit hohen Umsatzverlusten rechnen, zu allem Überfluss gilt nun die 2G-Plus-Regel in Baden-Württemberg.