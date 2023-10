Aufgrund des SÜDKURIER-Artikels im September über den Konstanzer Gemeinderat Mohamed Badawi, der während des verheerenden Erdbebens in der Nacht von 8. auf 9. September in Marokko war und das Gebäude, in dem sich seine Wohnung befindet, verlassen und auf der Straße Zuflucht suchen musste, zeigten sich die Menschen aus Konstanz spendenfreudig: Rund 4000 Euro kamen innerhalb weniger Tage zusammen.

„Dafür mein herzliches Dankeschön“, sagt der 58-Jährige, der in der Zwischenzeit wieder in dem nordafrikanischen Land war, um die Spenden direkt und ohne Abzug administrativer Kosten in die Infrastruktur vor Ort zu investieren.

Mohamed Badawi an einem trockenen Brunnen. Wasserleitungen wurden durch das Erdbeben zerstört. | Bild: Mohamed Badawi

„Vom 27. September bis 11. Oktober war ich in den Dorf Bouyouneem rund 22 Kilometer außerhalb von Marrakesch“, berichtet er, „hier errichte und betreue ich seit Längerem mit Sponsern eine Schule. Auch diese Schule war schwer betroffen vom Erdbeben.“

Mithilfe der Spenden aus Konstanz und Umgebung verbessert er nun die Wasserversorgung, stellt den hygienischen Mindestanspruch wieder her und baut Gebäude und Wände wieder auf. „Die Toiletten und Duschanlagen waren zerstört. Ebenso ein Klassenzimmer, unter dessen Trümmern ein vierjähriges Mädchen seine Beine verloren hat.“

Ein Mädchen verlor ihre Beine: Hier stand ein Gebäude, das einstürzte Video: Mohamed Badawi

So schlimm, wie die Bilder vor Ort auch waren und sind – eines hat den gebürtigen Sudanesen, dessen Elternhaus beim Krieg des nordafrikanischen Heimatlandes vor wenigen Monaten zerbombt wurde, nachhaltig beeindruckt: „Die Menschen haben teilweise nichts mehr, sind aber trotzdem glücklich, freundlich und herzlich. Das hat mich tief berührt.“

Hilfe benötigen sie aber weiterhin – vor allem angesichts des nahenden Winters, der auch hier mit Temperatur rund um den Gefrierpunkt oder darunter aufwartet: „Neben Geldspenden würden wir uns über Sachspenden wie Decken, Kleidung, Jacken, Bettwäsche, jede Art von Schulsachen, Rücksäcke oder alte, noch brauchbare Handy freuen. Aber bitte nur Dinge, die wirklich noch gut erhalten sind.“

Die sanitären Einrichtungen in der Schule im Dorf Bouyouneem wurden durch das Erdbeben zerstört. Mit Spenden der Menschen aus Konstanz und Umgebung werden sie wieder aufgebaut. | Bild: Mohamed Badawi

Sobald er genügend Sachspenden gesammelt hat, möchte er erneut nach Marokko reisen – dieses Mal mit einem Lieferwagen, um Sachspenden zu verteilen und erneut in die Infrastruktur zerstörter Häuser oder Gebäude zu investieren. Derzeit besucht er den Einzelhandel, Bauunternehmen oder Schulen, um auf die Situation aufmerksam zu machen und um Unterstützung in Form von Spenden oder Sammlungen zu bitten.

Der 58-Jährige befürchtet, dass angesichts der schrecklichen Ereignisse von Israel und Gaza die Menschen in Marokko in Vergessenheit geraten. „In den kommenden Wochen wird es auch dort bitterkalt und die Menschen haben fast alles verloren. Sie benötigen jede Hilfe.“

Spenden für Erdbebenopfer in Marokko Mohamed Badawi sammelt Spenden und Sachgüter für die Menschen in Marokko, die er zusammen mit Freunden und Verwandten selbst nach Nordafrika bringen und dort verteilen wird. „Viele, viele Marokkaner haben ihr Zuhause verloren, sind traumatisiert und leiden unter Mangel an Hilfsgütern. Es werden Lebensmittel, Decken, Wasser und Medikamente gebraucht. Auch Kliniken und Rettungsteams brauchen dringend finanzielle Unterstützung, um die Kapazitäten zu erhöhen und die Ausnahmesituation bewältigen zu können“, sagt er und versichert: „Alle Spenden werden direkt an die Betroffenen weitergegeben oder in benötigte Sachgüter investiert, ohne dass Verwaltungs- oder Personalkosten abgehen. Der zielführende Einsatz aller Spendenmittel wird von Mitarbeitern der Initiative zur Bildungsförderung im Sudan e.V. vor Ort in Marrakesch überwacht.“

Geldspenden an: Initiative zur Bildungsförderung im Sudan e.V., Sparkasse Bodensee. IBAN: DE76 6905 0001 0000 0751 01, BIC: SOLADES1KNZ, Betreff: Marrakesch-Hilfe. Brauchbare Sachspenden bitte bei Mohamed Badawi abgeben: Bodanrückweg 6, 78467 Konstanz.

Die einzige Trinkwasserversorgung der Schule im Dorf Bouyouneem. Durch das Erdbeben wurde auch sie in Mitleidenschaft gezogen und muss nur wiederhergestellt werden. | Bild: Mohamed Badawi

Mohamed Badawi legt die Kontoauszüge des Spendenkontos offen und kann die direkte Verwendung der Gelder ohne Abzüge für die Menschen in Not und die Infrastruktur nachweisen. „Das ist selbstverständlich. Wir sind ein Verein und möchten mit der Hilfe kein Geld verdienen. Im Gegenteil: Wir legen sogar noch drauf. Es geht mir nur um die Hilfe der Menschen vor Ort, um die vielen Kinder“, versichert er.