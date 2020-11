Ingeborg Steiner aus Kreuzlingen steht in Staad auf dem Parkplatz an der Fähre nach Meersburg und hält ein kleines Stück Papier in der Hand. Sie traut ihren Augen kaum. Auf dem Ticket steht eine Parkdauer von vier Stunden und 16 Minuten von 13.49 Uhr bis 18.04 Uhr. Dafür bezahlen soll sie zehn Euro. Geschockt sagt sie: „Das ist der Gipfel der Unverschämtheit.“ Von den Stadtwerken Konstanz fühlt sich sich als Gast regelrecht abgezockt.

Stimmt: Zehn Euro für rund vier Stunden Parkdauer ist selbst für Konstanzer Verhältnisse teuer. Doch dass die Stadtwerke einfach nur abzocken wollen, stimmt so offenbar auch nicht ganz. Das Unternehmen hat auf SÜDKURIER-Nachfrage Stellung bezogen.

Lange parken wird teuer

„Bei den Preisen, die in diesem Jahr festgelegt wurden, haben wir uns bewusst für Tarife entschieden, mit denen kurzzeitiges Parken bis zu vier Stunden günstig ist“, sagt Pressesprecher Christopher Pape. „Langzeitparken ab vier Stunden hingegen ist bei uns teuer.“

Konkret sieht die genaue Staffelung der Gebühren für den Parkplatz an der Fähre so aus: Bis zu einer Stunde wird lediglich eine Gebühr von einem Euro fällig, bei zwei Stunden muss der Kunde 2,50 Euro zahlen, bis drei Stunden 3,50 Euro und bis vier Stunden nochmals einen Euro mehr. Danach kommt ein größerer Preisanstieg: von vier bis zwölf Stunden müssen Parker zehn Euro berappen, darüber bis 24 Stunden 14 Euro.

Mit dem geplanten Mobilpunkt am Brückenkopf Nord an der Schänzlebrücke soll der zentrale Verkehrsknotenpunkt der Stadt entstehen. Ziel der Stadtverwaltung ist, an dieser Stelle das Verkehrsproblem im Zentrum zu lösen. Am Mobilpunkt sollen ein Parkhaus mit 800 Stellplätzen, fünf Haltebuchten für Fernbusse, 20 Stellplätze für Reisebusse und eine Radverleihstation mit 40 Mieträdern entstehen. Außerdem soll ein Fahrradparkhaus mit 400 Stellplätzen errichtet werden. Zehn Car-Sharing Stellplätze für E-Autos sind ebenfalls geplant.

„Grund dafür ist die Erfahrung, dass die Parkplätze, von denen nur eine sehr begrenzte Zahl verfügbar ist, bei günstigeren Preisen von Langzeit- und Dauerparkern besetzt wurden, sodass hier nur ein geringer Wechsel stattfinden konnte“, verdeutlicht Christopher Pape.

Mehr parkende Fahrzeuge pro Tag

Durch die höheren Preise für langes Parken haben die Stadtwerke Konstanz bereits eine Verbesserung der Situation bemerkt. Die Nutzung der Parkmöglichkeiten sei im Tagesverlauf wieder einer größeren Zahl an Fahrzeugen möglich. Eine weiterer Vorteil aus Sicht der Stadtwerke: Der Parksuchverkehr in der Umgebung habe sich reduziert. Eine weitere Preiserhöhung sei derzeit nicht vorgesehen.

Um auf dem Parkplatz an der Fähre in Konstanz vergleichsweise günstig ihr Auto abstellen zu können, müssen Autofahrer also darauf achten, die Parkdauer von vier Stunden nicht zu überschreiten. Doch wie teuer parkt es sich eigentlich am Fährenziel Meersburg?

Stadt Meersburg hat ähnliches Problem

Ein Blick über den See liefert Antworten. So stellt man auf dem Parkplatz Fähre Meersburg sein Auto vergleichsweise günstig ab. Je 30 Minuten müssen Autofahrer dort 0,75 Cent bezahlen, für vier Stunden und 16 Minuten hätte Ingeborg Steiner also lediglich 6,75 Euro bezahlt. Die Stadt Meersburg hat deshalb aber ein ähnliches Problem wie zuvor die Stadtwerke Konstanz.

Elke Toisy-Schröer, Mitarbeiterin in der Abteilung Tourismus und Veranstaltungen, sagt: „Aufgrund der vergleichsweise günstigen Gebühren stehen dort vorwiegend Dauer- und Langzeitparker.“ Das zusätzliche Parkhaus West am See in Meersburg an der Fähre, das erst dieses Jahr eröffnet wurde, bietet mehr Plätze, ist aber auch um einiges teurer. „Die erste halbe Stunde steht man dort umsonst, danach kostet es zwischen 8 und 20 Uhr 1,20 Euro pro halbe Stunde.“ Bei einer Parkdauer von knapp über vier Stunden landen Autofahrer also bei einem ähnlichen Preis wie in Konstanz.