Das Osterwochenende in Konstanz und auf der Reichenau: Menschen halten sich in der Regel an das Alkoholverbot, doch die betroffenen Gastronomen stöhnen

Promenaden und Strandbäder in Konstanz und auf der Reichenau waren trotz des überwiegend guten Wetters nur recht spärlich besucht. Hier finden Sie zahlreiche Bilder vom Wochenende. Der Wetterumschwung seit Ostermontagnachmittag lädt in den kommenden Tagen nicht zum Flanieren ein – was dem Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen zugute kommen sollte.