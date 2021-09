Konstanz vor 3 Stunden

„Das ist kein Kavaliersdelikt“: Was droht dem Mann, der in einer Konstanzer Apotheke versucht hat, sich ein Corona-Impfzertifikat zu ergaunern?

Ein noch unbekannter Mann wollte am Mittwoch in der Konstanzer Hirsch-Apotheke mittels gefälschtem Impfausweis an ein digitales Impfzertifikat gelangen. Der betroffene Apotheker schildert, wie er den Vorfall erlebt hat. Und die Polizei erklärt, was dem Unbekannten nun drohen könnte.