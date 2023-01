Einbruchsversuch zu Füßen des Weinbergs: Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen 20. Dezember und 3. Januar versucht, in ein Wohnhaus an der Straße „In der Gebhardsösch“ einzudringen. Dabei nutzte er die Abwesenheit der Bewohner aus – viel genützt hat ihm das aber nicht.

Laut Polizeipräsidium Konstanz scheiterte der Einbrecher mehrfach daran, eine Terrassentür im Erdgeschoss des Gebäudes in Petershausen-West aufzuhebeln. Er gelangte nicht in das Haus und suchte schließlich unverrichteter Dinge das Weite.

Ein ähnliches Frusterlebnis gab es für einen Kriminellen am Sonntag, 1. Januar, zwischen 16 und 16.30 Uhr an der Kindlebildstraße in Wollmatingen. Er versuchte laut Polizei vergeblich, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses zu knacken. Auch ein Fenster der Tür schlug er ein, was ihm trotzdem nichts brachte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in den fraglichen Zeiträumen Verdächtiges aufgefallen ist. Diese sollen sich unter der Telefonnummer (07531) 995-2222 melden. Die Gebhardsösch befindet sich auf halber Strecke zwischen der Wollmatinger Straße und dem Beginn des Weinberges am Bismarckturm. Die Kindlebildstraße verbindet die B33 über den Eichbühl mit Wollmatingen.

Wer sich und seine Wohnung ebenfalls vor Einbrechern schützen will, kann sich an die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen wenden. „Sie bieten kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen“, so Polizeisprecherin Katrin Rosenthal. Termine dafür können unter der Telefonnummer (07531) 995-1044 vereinbart werden.