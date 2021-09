500 Euro für einen gefälschten Impfausweis, 2000 Euro für ein gefälschtes Impfzertifikat: So viel sind einige Schweizer bereit zu zahlen, um die Impfung gegen Corona zu umgehen. Bei den Verkäufern handelt es sich um eine kriminelle Bande aus der Schweiz und Deutschland, gehandelt wird über diverse Telegram-Gruppen. Ein Schweizer Reporter hat sich auf Spurensuche begeben.

In den vergangenen Tagen wurden in Konstanz und in grenznahen Apotheken vermehrt Schweizer mit gefälschten deutschen Impfausweisen erwischt, die sich ein Impfzertifikat erschleichen wollten. Diese werden derzeit über diverse Gruppen im