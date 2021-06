Fluktuation ist längst normal. Selten hingegen sind Mitarbeiter, die ein ganzes Arbeitsleben einer Firma die Treue halten, sich mit dem Betrieb identifizieren und stolz auf die Gemeinschaftsleistung des gesamten Teams sind. Cafer Abay und Werner Schreiber zum Beispiel arbeiten seit 40 Jahren bei Spirax Sarco in Konstanz und wurden dafür jetzt von Geschäftsführer Ralf Jester geehrt.

„Wenn man solche Mitarbeiter hat, ist der Weg zum Erfolg einfacher, schließlich sind wir Weltmarktführer“, so Jester, der glücklich über viele langjährige Mitarbeiter ist. „Wer einmal in der Spirax-Familie ist, geht im Normalfall nicht mehr“, meint er vergnügt und dennoch mit Überzeugung. Er selbst ist seit 18 Jahren in dem britischen Unternehmen, das weltweit agiert und Dampf- und Kondensattechnologie samt Armaturen herstellt: zum Desinfizieren, zur Wärmeübertragung, für Mess- und Regeltechnik.

Stolz ist Geschäftsführer Ralf Jester (Mitte) auf seine engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, allen voran auf Werner Schreiber (links) und Cafer Aybay (rechts), die beide seit 40 Jahren bei Spirax Sarco in Konstanz arbeiten. | Bild: Scherrer, Aurelia

Cafer Aybay und Werner Schreiber sind beide seit 1981 bei Spirax Sarco und auch privat befreundet. Auch sie loben die familiäre Atmosphäre in dem Unternehmen: „Das Gesamtpaket passt“, sagt Werner Schreiber (61). „Herosé, Degussa, Byk Gulden – alle haben dichtgemacht. Hut ab: Spirax gibt es immer noch und ist extrem erfolgreich.“

Werner Schreiber: „Ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen“

Eigentlich hatte er Einzelhandelskaufmann in der Lebensmittelbranche gelernt. „Kaisers Café“, gibt er ein Stichwort aus längst vergangenen Zeiten. Nach der Lehre leistete er den Militärdienst ab und hätte letztlich weiter in der Lebensmittelbranche arbeiten können. „Ich hätte gute Aufstiegsmöglichkeiten gehabt. Mir wurde sogar eine Filialleitung angeboten“, so Schreiber, der das Angebot aber ausschlug. „Ich war jung und die Arbeitszeiten im Einzelhandel, naja“, meint er.

Die Rahmenbedingungen passten eben nicht so recht zu seinem Hobby Fußball. Er spielte bei der DJK und agierte als Trainer. Werner Schreiber suchte einen Job, der mit seiner sportlichen Leidenschaft kompatibel war, wurde über eine Annonce im Südkurier auf die Firma Spirax Sarco aufmerksam, die einen Mitarbeiter für Lager und Versand suchte.

„Am 9. Juni 1981 habe ich begonnen und mich schnell hocharbeiten können und dürfen“, erzählt Schreiber. Zunächst übernahm er die Vertretung von Lager- und Versandleiter und rückte an diese Position auf, als der Vorgänger in Ruhestand ging. „Ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen“, schildert Schreiber. „Kein Wunder, denn das Umfeld stimmt. Die Arbeitskollegen sind einfach toll. Da kommen die Jahre rasch zusammen.“

Und doch blickt er nicht ungern in die nahe Zukunft des Rentnerdaseins, denn der Körper zwickt und zwackt. „Früher hatte man nicht die Hebemöglichkeiten wie heute“, meint Schreiber, fügt aber ehrlich an: „Außerdem war man ja ein junger, ehrgeiziger Kerle, der 80 Kilogramm schwere Sachen allein verpackt hat, anstatt das mit einem Kollegen zusammen zu machen.“

Mit Freude erzählt Werner Schreiber so manche Anekdote, die er mit Cafer Aybay, der lediglich eine Woche später eingestellt wurde, erlebt hat. Doch eigentlich ist Aybay, der im Kollegenkreis höchst beliebt ist, schon viel länger bei Spirax. Der heute 63-Jährige arbeitete bereits ab Februar 1978 aushilfsweise in der Versandabteilung und wurde schon zwei Monate später fest angestellt.

Cafer Aybay: „Das ist meine zweite Wohnung hier“

Cafer Aybays Aufgabe war das Verpacken von Armaturen und Regelgeräten sowie das Führen des Postbuches, er übernahm aber zudem aushilfsweise Vertretungen im Lager. Schon damals war er der Mann für alle Fälle, denn er wurde auch in der Reparaturwerkstatt sowie als Chauffeur des Geschäftsführers eingesetzt. Im Oktober 1979 jedoch wurde er zum Militärdienst eingezogen.

Das Zeugnis, das ihm seinerzeit ausgestellt wurde, ist bemerkenswert: „Wir haben Herrn Aybay (...) als einen äußerst fleißigen, hilfsbereiten und gewissenhaften Mitarbeiter schätzen gelernt, der durch sein liebenswertes Wesen sich allgemeiner Beliebtheit bei seinen Kollegen und bei Vorgesetzten erfreute.“ Die Geschäftsführung ließ ihn nicht gerne gehen. Umso lieber stellte sie ihn 1981 wieder ein.

Für Aybay war klar, dass er wiederkommen würde, denn: „Ich habe die Firma vermisst“, sagt er. „Ich bin hier so zufrieden. Das ist meine zweite Wohnung hier.“ Geschäftsführer Ralf Jester sagt: „Er ist die gute Seele. Er kommt sogar sonntags, um Rasen zu mähen, sich um die Rosen zu kümmern und nach dem Rechten zu schauen.“

Aybay war und ist der Mann für alle Fälle: „Etwa 18 Jahre lang war ich Chauffeur des Chefs, heute bin ich Haustechniker und Hausmeister, helfe im Lager und im Versand. ,Mädchen für alles‘ sagen sie über mich“, lacht er vergnügt. „Eine tolle Firma. Sehr familiär.“ Im September wird Cafer Aybay in Ruhestand gehen. Seine Kollegen wollen gar nicht an diesen Tag denken; sie vermissen ihn schon jetzt. Aber wer weiß: Vielleicht kontrolliert er zuweilen sonntags doch noch den Zustand von Rasen und Rosen.