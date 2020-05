„Der Marek ist so ein sympathischer Kerl. Einfach Gold wert“, sagt Florian Fuchs. Da gibt es diese eine Geschichte von vor fünf Jahren. Als sie Marek Mielewczyk vom Äpfel- und Beerenpflücker zum Vorarbeiter des Familienbetriebs Fuchshof befördern wollten. Vom Feld hatten sie ihn geholt. Im Besprechungsraum wartete mit Junior-Chef Florian schon die Dolmetscherin, weil Marek nicht so gut deutsch spricht und Familie Fuchs nur wenig polnisch.

Marek dachte, er wird gefeuert

Marek jedenfalls schaute ängstlich drein. „Er dachte, wir wollten ihn rausschmeißen“, sagt Florian Fuchs lachend, „dabei haben wir ihn befördert!“ So sei der Marek: bescheiden, einer, der sich nicht in den Vordergrund drängt, sondern einfach anpackt. Und loyal. Deshalb sei er auch 2020 nach Dingelsdorf gekommen, Corona hin oder her.

Es ist ein Vormittag im Mai, 18 Grad Celsius und blauer Himmel – perfektes Erdbeer-Ernte-Wetter. Zwölf Erntehelfer beackern ein Erdbeerfeld seit dem frühen Morgen, die sieben Deutschen rechts, die Polen links. „Die Aufteilung ist aber Zufall“, sagt Florian Fuchs, bückt sich, zupft eine Erdbeere ab und stellt die Diagnose: „Verbrannt“. Der Rücken der Beere ist uneben, hell und leicht bräunlich.

Reif sind die Früchte so früh wie noch nie. Am 28. April ging es los, normalerweise beginnt die Ernte zwischen 8. und 10. Mai. Bei Erdbeeren eine Welt. Und glücklicherweise das einzige größere Problem an der Erdbeer- und Obst-Front im Hause Fuchs. Im landwirtschaftlichen Bereich rechnet der Familienbetrieb mit einem guten Jahr, einem normalen Ergebnis.

Stimmt da was nicht?

Moment! Verfaulte Erdbeeren, Spargel für die Tonne, Umsätze im Keller und infizierte Erntehelfer– ist das nicht der Stoff, aus dem die Geschichten über deutsche Obst- und Gemüsebauern im Corona-Jahr 2020 gemacht sind? Betriebe in ganz Deutschland klagen, dass die Erntehelfer aus dem Ausland fehlen und Erdbeeren, Spargel und Äpfel und ohnehin die Grundversorgung der Deutschen in Gefahr ist, weil die Grenzen dicht sind.

Obstbauern warten auf Charterflüge mit Erntehelfern

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat im April und Mai Helfer vor allem aus Rumänien mit Charterflügen einfliegen lassen. Der Zentralverband Gartenbau fordert die Agrarminister der Länder dringend auf, „die Versorgung mit Saisonarbeitskräften auch für den Juni sicherzustellen“.

Auf dem Fuchshof sind die polnischen Mitarbeiter schon da

Doch für den Fuchshof trifft all das nicht zu. 23 polnische Helfer sind bereits vor Ort, neun weitere Saisonarbeiter werden noch erwartet. „Das Wort Saisonarbeiter mag ich nicht – das sind unsere Mitarbeiter, sie gehören zu uns, viele seit Jahrzehnten“, sagt Florian Fuchs.

Fuchs ist 35 Jahre alt und mit seinem freundlichen, runden Gesicht unter der praktischen Kurzhaarfrisur die Anti-These zum Erntehelfer herumscheuchenden Gutsherren. Seine Mitarbeiter fielen nicht in das Seehofer-Kontingent. Sie seien ganz normal als EU-Bürger mit Arbeitsvertrag über den Landweg eingereist. Polen hat die Grenze zu Deutschland zwar geschlossen, die Saisonarbeiter dürfen allerdings passieren.

Vom Erdbeerfeld her nähert sich eine Frau mit weißer Fischermütze, sie zieht einen Wagen mit frischer Ernte hinter sich her. Acht Schälchen Erdbeeren, insgesamt fünf Kilogramm. „Das ist Irena, eine unserer besten Pflückerinnen“, sagt Junior-Chef Florian so laut, dass Irena Kuzma es hört. Sie schafft 15 bis 20 Kilo die Stunde, ab zehn ist es für den Betrieb rentabel. Sie lächelt und strafft stolz die Schultern.

Polnische Mitarbeiter fühlen sich auf dem Fuchshof wohl

„Bezahlung gut“, wird sie später sagen. Sie wird auch sagen, dass sie sehr gerne auf dem Obsthof arbeitet und das Verhältnis zu den Arbeitgebern so beschreiben: „Wie Familie.“ Rund 2000 Euro netto bekommen die Arbeiter im Monat raus – da ist die Miete für die Unterkunft vor Ort schon abgezogen.

Die Polen, mit ihnen steht und fällt auf dem Hof eigentlich alles – und ganz besonders in diesem Jahr. 2020 ist es ein Vorteil, dass Familie Fuchs nie auf die zeitweise günstigeren rumänische Helfer umgestellt hat. Florian Fuchs: „In den 2000ern stieg das Lohnniveau in Polen. Die Arbeiter wollten mehr Geld. Wir haben das gezahlt, wir wollten unsere Leute, die wir seit Jahren kennen.“ Viele Großbetriebe aber setzten bevorzugt Rumänen auf den Feldern ein. Nicht nur des Geldes wegen. Seitdem Polen die EU-Freizügigkeit genießt und polnische Staatsbürger im Ausland auch in der häuslichen Pflege oder auf dem Bau arbeiten können, wird es zunehmend schwerer, sie für die Ernte zu begeistern. Fuchs: „Woanders verdient man besser und es ist nicht so anstrengend.“

Florian Fuchs will nicht pauschal urteilen

Der 23 Hektar große Fuchshof setzt auf Direktvermarktung, ist nicht abhängig von Supermarktpreisen. Florian Fuchs will die Großbetriebe, die nur den Mindestlohn zahlen, die ihren Mitarbeitern nicht so viel bieten – keine Boni, kein Gratiswasser, keinen Neunsitzer für Ausflüge oder Einkaufstouren -, nicht pauschal verurteilen. „Der Preisdruck ist enorm! Wir haben eben vor vielen Jahren diese Entscheidung getroffen und bestimmen unsere Preise selbst. Wer für Aldi und Lidl produziert, der kann keine großen Sperenzchen machen.“

Die weitgehend geschlossenen Grenzen zu Rumänien oder Ungarn sind nur ein Grund für den akuten Erntehelfer-Mangel auf deutschen Obstbauerhöfen. Die Menschen aus Osteuropa haben auch schlicht Angst, sich in Deutschland mit dem Coronavirus anzustecken. Auf dem Romer-Hof um die Ecke, der ähnlich wie die Familie Fuchs arbeitet, sind zwei polnische Helfer weggelaufen. Andere reisten gar nicht erst an.

Die Angst, sich in Deutschland anzustecken, ist groß

Auch bei Familie Fuchs hagelte es Absagen. Florian Fuchs will den Grund erklären – und ruft plötzlich „Hoppla!“. Sein kleiner Sohn Levi hat sich von hinten an Papas linkes Bein geklammert. Eine Sekunde nur, und der vierjährige Bruder Henri, benannt nach Opa und Senior-Chef Heinrich, hat sich das rechte Bein geschnappt.

Der Vater lacht in sich hinein. Levi und Henri haben wegen Corona kitafrei. „In Polen gilt Deutschland als Risikogebiet – und Süddeutschland als Hotspot“, sagt Florian Fuchs. „Stimmt‘s, Marek?“

Vom Rande des Feldes tritt der Mann mit dem wettergegerbten Gesicht heran. Er trägt ein rotes Fuchshof-T-Shirt zu passender erdbeerroter Schildkappe und wedelt mit einem weißen Taschentuch. Dabei fasst er an seine eigene Nase, deutet auf den kleinen Sohn und sagt: „Levi.“ Die Nase des Kleinen läuft. Marek hat es von Weitem gesehen. „Ah, danke dir.“ Florian Fuchs schnappt sich das Taschentuch. „Marek sieht alles!“

Hat Marek keine Angst vor einer Infektion mit Covid-19? Immerhin ist die Lage in Polen mit 425 Krankheitsfällen pro einer Million Einwohner unter dem weltweiten Schnitt von 537 Kranken. Und den offiziellen Zahlen nach zu urteilen deutlich sicherer als Deutschland mit 2035 Infizierten, die auf eine Million Bürger kommen. Betrachtet man nur Baden-Württemberg, steigt diese Zahl gar auf 3026.

Marek ist da, Josef nicht

Der 49-Jährige schüttelt den Kopf, zeigt auf sich: „Ich no Problem.“ Andere schon. Josef zum Beispiel. Ein Rentner. Fünfmal, sagt Florian Fuchs, hat Josef hin- und herüberlegt. Sagte zu, sagte ab, sagte zu. Das endgültige „Nein“ erreichte Familie Fuchs über eine Botin, Josefs Tochter. Josef selbst, vermutet Obstbauer Florian Fuchs, hat sich nicht getraut.

Leute kommen auch aus Pflichtgefühl

„Die Leute bei uns kommen auch, weil sie sich verpflichtet fühlen“, ist sich der Junior-Chef sicher. Das Prinzip Familie. Besonders beliebt bei den Arbeitern ist Heinrich Fuchs, das hört man überall auf dem Hof. Er wisse, was in den Familien so laufe, er habe immer ein gutes Wort für sie. Er ließ hier für sie im Jahr 2012 den Anbau statt der Wohn-Container errichten. In diese Fußstapfen treten die Söhne Florian und Benny Fuchs.

Die Arbeiter rekrutierten sich über die Jahre selbst. Über Mundpropaganda. Sie brachten Verwandte und Freunde mit auf den Fuchshof. Aus einem loyalen Stamm von 70 Mitarbeitern konnten die Dingelsdorfer Obstbauern bisher wählen. Doch: „In diesem Jahr haben viele der Guten abgesagt.“ Aber Marek und Co. rührten die Werbetrommel in Polen, sodass am Ende fast so viele Helfer wie sonst bereit standen. Dazu acht Deutsche, die sich wegen der aktuellen Gehaltseinbußen etwas dazuverdienen wollen und aus 50 Bewerbern ausgewählt wurden: „Die Deutschen nehmen wir nur, wenn wir darauf angewiesen sind.“

„Wie Familie, ja“, sagt Marek, der die einheimischen Erntehelfer auch anlernt. Er lächelt und sieht dabei ein wenig traurig aus. Es gibt ein Foto von ihm aus dem Jahr 2018, als der SÜDKURIER 24 Stunden auf dem Fuchshof verbrachte. Auf dem Bild hat er den Arm um seine Frau gelegt und lacht ganz anders. Sorgenfrei, so, als habe unter seinem Herzen die ganze Welt Platz. Von den sieben Monaten, die Marek pro Jahr in Dingelsdorf ist, ist Ehefrau Donata mindestens vier Wochen an seiner Seite. Diese Saison wahrscheinlich nicht.

„Marek trägt das Herz nicht auf der Zunge“, wird Florian Fuchs später sagen, als er auf dem Hof herumführt. „Seine Mutter ist wohl schwer krank, und Donata pflegt sie.“

Was dem Junior-Chef Angst macht

Was macht ihm eigentlich Angst? Florian Fuchs steht jetzt vor dem Anbau, in dem die polnischen Arbeiter leben. Wegen Corona nur 17 statt 32, aufgeteilt in zwei Gruppen,die sich nicht vermischen sollen. Mit jeweils einer eigenen Küche, einem Sanitärbereich, einem Aufenthaltsraum.

Zusätzlich hat Familie Fuchs Wohnungen auf dem Nachbarhof gemietet und zwei eigentlich noch im Rohbau befindliche Anliegerwohnungen im Rekordtempo fertiggestellt. „Dort kann zur Not ein Krankenzimmer eingerichtet werden“, sagt Florian Fuchs. Irena Kuzma wurde auserwählt, ab Nachmittags alles zu desinfizieren, sie ist die Hygiene-Beauftragte. „Marek wollte sie erst gar nicht hergeben, weil sie seine beste Pflückerin ist“, erzählt Florian Fuchs. Aber sie sei nun mal auch die reinlichste Putzerin, sogar in ihrer Freizeit schwinge sie den Besen.

Florian Fuchs größte Angst ist, dass es einen Coronafall auf dem Hof geben könnte, sagt er. „Das wäre der Super-Gau.“ Aber nein, er schüttelt den Kopf, alle wirken gesund.

Ist er denn zufrieden mit dem Abstand, den die Arbeiter zueinander halten? „Marek hat das im Griff. Selbst, wenn sie einen Ticken weniger nah beieinander sein könnten, wer bin ich denn, das einzufordern? Die Wohnungen hier haben sie angemietet, es sind ihre Privaträume. Und sie kennen die Vorschriften sehr gut.“

Wie die Feldwebel zur Kontrolle zu rufen – das ist nicht der Stil von Familie Fuchs. Außerdem: „Ich bin mir sicher, wenn Marek merkt, dass sich einer krank fühlt, sagt er es uns.“

Bald soll es einen Coronatest für alle geben. „Zu unserer Absicherung.“ Er ist freiwillig.