Das erste lange Wochenende mit Lockerungen der Corona-Vorschriften und dazu sommerliches Wetter: Wie gehen die Menschen damit um?

Wird alles so wie vor Corona? Oder ist in Konstanz sogar mit einem Ansturm von Besuchern und Kunden zu rechnen? Es gibt Appelle zur Vorsicht – und bei der Party-Szene deuten erste Beobachtungen auf die Rückkehr in alte Verhaltensmuster hin.