Konstanz vor 1 Stunde

Das Ende der Durststrecke: Wie Barkeeper aus Konstanz und Umgebung den Neustart nach monatelangem Lockdown erlebt haben – und ihn mit eigenen Cocktail-Kreationen feiern

Seit dem Frühsommer durften die Bars in Konstanz und der Region langsam wieder öffnen. Das will natürlich gefeiert werden. Gelegenheit dazu bot sich vor Kurzem am Drinks Open – einem jährlich stattfindenden Wettkampf im Bodenseeraum, wo Barkeeper aus Deutschland, der Schweiz und Österreich gegeneinander antreten. Wir stellen drei der Teilnehmer aus der Region vor und verraten die Zutaten für ihre Cocktails, die sie extra für das Drinks Open kreiert haben.