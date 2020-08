Konstanz vor 1 Stunde

Das Amtsgericht Konstanz will im Prozess wegen Vergewaltigung weitere Zeugen hören, denn trotz des Geständnisses bleiben Zweifel an der Aussage des Angeklagten

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft wiegt schwer: Ein 20-jähriger Angeklagter aus dem Kanton Thurgau soll im Oktober 2019 in Konstanz eine Frau in einem Auto vergewaltigt haben. Dabei soll er sie außerdem am Brustkorb verletzt haben. Das Urteil wird bei einem Folgetermin gefällt, an dem auch zwei Zeugen aussagen sollen, die sich während der Verhandlung im Griechenland-Urlaub befanden.