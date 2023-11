Es sollte selbstverständlich sein, dass die Stadtverwaltung zeitnah umsetzt, was der Gemeinderat beschließt. Doch immer wieder haben Stadträte den Eindruck, dass dies nicht geschieht. Und es herrscht Unsicherheit, was genau beschlossen wurde. Damit alle den Überblick bewahren, soll es nun ein sogenanntes „Beschlusscontrolling“ geben, eine Zusammenfassung aller Beschlüsse mit Zeitplan.

Dieser Vorschlag der CDU-Fraktion findet im Gemeinderat über die Parteigrenzen hinweg breite Unterstützung. Für diesen Service sollen keine neue Stelle geschaffen, sondern Kapazitäten des Protokolldiensts besser genutzt werden. „Effektivere Arbeit der Verwaltung und mehr Überblick für den Gemeinderat und das ohne zusätzliche Ausgaben – besser geht es nicht“, stellt CDU-Stadträtin Heike Rawitzer fest.

Die Stadtverwaltung betont, die überwiegende Mehrheit der Beschlüsse werde gleich im Anschluss an die Gremiensitzungen umgesetzt. Sie räumt aber auch ein, dass es keine zentrale Verwaltung der vielen Beschlüsse gebe. „Innerhalb der Verwaltung gibt es aktuell keine zentrale Stelle, an der alle Beschlüsse des Gemeinderates und der gemeinderätlichen Gremien geführt und effektiv nachgehalten werden“, heißt es in den Unterlagen für den Gemeinderat. Im Idealfall steht dazu ein digitales Tool bereit, an dem jeder abrufen kann, welcher Beschluss wann gefasst wurde, auf welchem Stand die Umsetzung ist und wann er umgesetzt sein sollte.

Wie könnte das funktionieren – durch Spracherkennung oder künstliche Intelligenz?

Um dies alles ohne zusätzliches Personal zu stemmen, müsste der Protokolldienst entlastet und effektiver eingesetzt werden. Die Stadtverwaltung schreibt: „Als grober Maßstab kann aktuell festgehalten werden, dass für eine Stunde Sitzung etwa sechs Stunden Arbeitszeit für die Erstellung des Protokolls gerechnet werden müssen.“

Kurze Verlaufs- und Ergebnisprotokolle anstelle des wörtlichen Erfassens jedes Redebeitrags könnten nach Auffassung der Verwaltung Abhilfe schaffen. Im Gemeinderat wurde auch vorgeschlagen, Spracherkennung-Programme und eventuell auch künstliche Intelligenz einzusetzen.

SPD-Stadtrat Jan Welsch betont, es gehe nicht um Kritik am Protokolldienst. Er sehe mit „großem Respekt“, was da geleistet wird. Er gehe aber davon aus, dass es technische Lösungen gäbe, um diese Aufgabe zu erleichtern. Christine Finke (Junges Forum) meinte: „Das geht in die richtige Richtung.“ Sie geht davon aus, dass alle Techniken schon zur Verfügung stehen, sie aber auch genutzt werden müssten.

Das sieht zum Teil auch Charlotte Biskup, Leiterin des Hauptamts, so. „Da ist Potenzial drin“, sagt sie zu den Programmen der Spracherkennung. Bisher allerdings scheiterten diese, wenn es um Mundart oder schlechte Sprachqualität gehe. Gegen die künstliche Intelligenz spreche derzeit noch der Datenschutz.